Юрист оценил возможный запрет показа фильмов с сексуальными девиациями

В случае принятия законопроекта о запрете демонстрации сцен с сексуальными девиациями в фильмах и сериалах содержащиеся в нем ограничения далеко не обязательно будут работать. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил управляющий партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко, комментируя соответствующую инициативу.

Аргументируя свою точку зрения, специалист привел в пример действующий законопроект о запрете порнографии. Так, ст. 242 УК РФ установлен запрет на изготовление, перемещение через государственную границу, публичную демонстрацию, рекламирование, а также распространение не только самой порнографии, но и «порнографических предметов». При этом понятие таких предметов точно не определено, отметил Шевченко.

По его словам, соответствующее ограничение на практике работает редко.

«То есть, учитывая обилие порнографической продукции, находящейся в свободном доступе <...> теоретически органы следствия должны работать не покладая рук, возбуждая уголовные дела, связанные с производством, распространением и демонстрацией порнографии. Но нет. За всё время существования ст. 242 УК РФ количество вынесенных по ней обвинительных приговоров мизерно. То есть норма есть, но она не работает», — указал юрист.

Также он отметил существование в законодательстве рамочных норм, которые можно свободно толковать, а более конкретизированными их делают подзаконные акты и решения органов государственной власти. Такие нормы используются в исключительных случаях и могут применяться в отношении конкретных лиц. Шевченко допустил, что данный законопроект станет рамочным и будет применяться редко и адресно.

«В целом этот законопроект, скорее всего, будет представлять собой еще один рычаг цензурирования, направленный на сей раз в адрес деятелей культуры, прокатчиков, производителей контента, стриминговых сервисов, видеохостингов и т.д.», — резюмировал эксперт.

О возможном запрете показа фильмов с сексуальными извращениями в онлайн-кинотеатрах стало известно 9 ноября. Соответствующую возможность рассматривает Роскомнадзор. Предложенные ведомством ограничения касаются демонстрации контента с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями». К сексуальным девиациям относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм, причиняющие вред здоровью.

Согласно одной из инициатив, закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» предлагается дополнить изменениями в ст. 10.5 и 10.6, которые регламентируют обязанности владельцев онлайн-видеосервисов и соцсетей.

Их предлагается дополнить «запретом на распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации». Такие материалы предлагается включить в перечень оснований для включения в реестр запрещенной информации, страницы с которой интернет-провайдеры и операторы связи обязаны блокировать по требованию Роскомнадзора.

В комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей сообщили «Ведомостям», что поддержат данный законопроект. Как отметила глава комитета Нина Останина, об актуальности инициативы свидетельствует нынешняя ситуация с контентом в социальных сетях.