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В России могут запретить показ фильмов с сексуальными извращениями

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В России могут запретить показ фильмов с сексуальными извращениями в онлайн-кинотеатрах. «Ведомости» ознакомились с перечнем предложений по изменению в действующем законодательстве, который обсуждался на заседании Общественного совета при Роскомнадзоре.

Роскомнадзор оштрафовал интернет-компании на 187 млн рублей с начала года

На слайде с эмблемой Роскомнадзора представлен ряд ограничений, касающихся демонстрации контента с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями». К сексуальным девиациям относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм, причиняющие вред здоровью, уточняет издание во вторник, 9 ноября.

Одна из инициатив предлагает дополнить закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», внеся изменения в статьи 10.5 и 10.6 этого закона. Эти статьи регламентируют обязанности владельцев онлайн-видеосервисов и соцсетей.

Их предлагается дополнить «запретом на распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации». Такие материалы предлагается включить в перечень оснований для включения в реестр запрещенной информации, страницы с которой интернет-провайдеры и операторы связи обязаны блокировать по требованию Роскомнадзора.

Санкции за подобные нарушения предлагается установить «по аналогии с действующей нормой в КоАП», статьей 6.21 о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, — она подразумевает штрафы для компаний на сумму до 1 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

1 ноября ранее сообщалось, что Роскомнадзор в 2021 году оштрафовал компании Facebook, Twitter, Telegram, Google, TikTok, «Одноклассники» и «ВКонтакте» за неудаление запрещенной информации на 187 млн рублей.

С начала года за неудаление различных видов запрещенной информации, в том числе пронаркотического контента, российские суды привлекли указанные компании к административной ответственности.

Кроме того, в конце октября Роскомнадзор вынес предупреждение российскому телеканалу «Муз-ТВ» и составил административные протоколы в отношении редакции и ее главного редактора по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних во время трансляции премии телеканала.

Специалисты провели независимую экспертизу, которая подтвердила наличие нарушений законодательства.

В ведомстве напомнили, что информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, может распространяться в телеэфире только после 23:00 и при маркировке «18+».

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