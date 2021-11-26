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Шойгу предупредил об угрозе переписывания истории Второй мировой войны

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Минобороны РФ сталкивается с переписыванием истории Второй мировой войны, что становится угрозой для сохранения исторической памяти о войне. Об этом заявил 26 ноября глава ведомства Сергей Шойгу, выступая на Межведомственной конференции «Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ».

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«Героизация нацизма, переписывание истории, умаление подвига советского народа и его вклада в победу над фашизмом — это то, с чем мы сталкиваемся все чаще и чаще. К сожалению, с каждым годом ситуация обостряется и требует самого пристального внимания», — сказал Шойгу.

Такие непростые условия становятся препятствием для сохранения исторической памяти о Второй мировой войне, отметил министр.

Ранее, 20 мая, президент РФ Владимир Путин заявил на заседании Российского организационного комитета «Победа» об особой ответственности российского общества за наследие «великого поколения победителей», которое освободило Европу от «коричневой чумы».

Одна из основных причин злонамеренного пересмотра роли Красной армии в победе над фашизмом — попытка ограничить самостоятельность России, а также не позволить Москве реализовывать свои национальные интересы, подчеркнул глава государства.

Кроме того, требуется рассекречивать новые комплексы архивных документов о войне, развивать такие программы, как проект «Без срока давности», который вносит большой вклад в «выявление фактов о злодеяниях нацистских преступников против мирного населения нашей страны», добавил Путин.

По словам президента, также следует развивать такие просветительские проекты, как программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества», в рамках которой волонтеры, поисковики и историки восстанавливают мемориалы и братские могилы советских военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Также российский лидер выступил с инициативой рассмотреть предложения о присвоении почётного звания «Город трудовой доблести», который увековечит вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

В тот же день такое звание получили города Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень, а также Чебоксары.

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