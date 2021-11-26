Фильм о московском метро получил приз на фестивале документального кино IDFA

Фильм режиссера Руслана Федотова «Куда мы едем?» о московском метро удостоен двух наград фестиваля документального кино IDFA (International Documentary Festival of Amsterdam). Об этом 26 ноября сообщается на сайте смотра.

Картина получила призы за операторскую работу и лучший дебют.

Обозреватель «Известий», кинокритик, кандидат филологических наук Сергей Сычёв считает, что Федотов «создал целую подземную вселенную, бродя со скрытой камерой по перронам и вестибюлям, наворачивая километры в переполненных и пустых вагонах».

Сычёв считает, что картина имеет множество метафор, но какие именно — каждый зритель сам должен считать.

«Открывающий кадр — сплошная мистика. Холодное бело-серое зимнее московское утро, и толпа таких же бело-серых горожан бредет и бредет к светящемуся желтому пятну, над которым горит ярко-красная буква «М». Люди исчезают в этом пятне, как в пасти древнего яростного божества, а на смену им всё новые и новые серые силуэты», — сказал кинокритик.

Сычёв отметил, что режиссер показал жизнь столичной подземки в различные значимые моменты, например в Новый год, День Победы, во время триумфа российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова.

«Люди в поезде пьют шампанское, ругаются, смотрят на телефоне поздравление президента [России Владимира] Путина. Конечно, появляется и Дед Мороз, словоохотливый, ворчливый. Вот станции перекрывают большие отряды полиции, видимо, спортивное соревнование наверху или митинг. Вяжут какого-то парня, он вырывается. Вот бездомный смотрит на экране рядом с перроном Парад победы. Вот спины нескольких полицейских на станции «Воробьевы горы»: сотрудники органов завороженно смотрят через окно салют. Какие-то парни кричат «Хабиб — чемпион!» и танцуют лезгинку в вагоне. А вот крепыши в тельняшках с флагами, отмечают День ВДВ, пристают к невесть откуда взявшимся американским солдатам, те отшучиваются по-английски, не понимая русской речи», — рассказал обозреватель.

Сычёв считает, что фильм получился «лиричным, смешным, грустным, полным сочувствия и любви к временным обитателям московского метро».

18 октября лента «Маленький воин» российского режиссера Ильи Ермолова стала лауреатом фестиваля детского и юношеского кино Schlingel. Она получила Специальную премию радиокомпании Mitteldeutscher Rundfunk, которая считается одной из основных наград.

Фильм рассказывает о трудном подростке по имени Витя, который занимается сумо. Любовь к этому виду единоборств мальчику привил отец, который ушел из семьи и переехал жить в Японию. Витя мечтает поучаствовать в турнире сумо в Стране восходящего солнца, чтобы тем самым привлечь внимание отца и убедить его вернуться в семью.