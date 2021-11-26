Ученые назвали необычный симптом опасного уровня холестерина

Симптомом повышенного уровня холестерина в крови является появление темных полос под ногтями рук или ног. Об этом сообщает Express со ссылкой на заявление экспертов из Американской академии дерматологической ассоциации.

Отмечается, что полосы под ногтями возникают из-за повреждения кровеносных сосудов, однако при этом у человека не возникает никаких болевых ощущений.

Кроме того, полосы могут быть очень маленького размера, поэтому их легко спутать с занозой. По словам ученых, связь между этим симптомом и повышением уровня холестерина была неоднократно доказана.

Эксперты посоветовали незамедлительно обратиться к врачу при обнаружении темных полос под ногтями, так как высокий уровень холестерина может привести к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний.

13 сентября эксперты медицинского учреждения Mayo Clinic рассказали, что признаком повышенного уровня холестерина в крови может являться внезапное онемение конечностей, а также слабость в руках или ногах. Ученые отметили, что высокий уровень холестерина у многих пациентов связан с питанием, в котором присутствует слишком много насыщенных жиров и трансжиров.

22 августа диетолог Дюрдане Кескинер порекомендовала пациентам с высоким уровнем холестерина скорректировать свой рацион, исключив из него твердые жиры, колбасные изделия и фастфуд. По словам эксперта, включение в рацион ряда продуктов, таких как грейпфруты, яблоки, груши, оливковое масло и чаи, способно бороться с холестерином.