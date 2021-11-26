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Ученые назвали необычный симптом опасного уровня холестерина

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Симптомом повышенного уровня холестерина в крови является появление темных полос под ногтями рук или ног. Об этом сообщает Express со ссылкой на заявление экспертов из Американской академии дерматологической ассоциации.

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По словам экспертов, факторами риска могут быть болезни, неправильное питание и вредные привычки

Отмечается, что полосы под ногтями возникают из-за повреждения кровеносных сосудов, однако при этом у человека не возникает никаких болевых ощущений.

Кроме того, полосы могут быть очень маленького размера, поэтому их легко спутать с занозой. По словам ученых, связь между этим симптомом и повышением уровня холестерина была неоднократно доказана.

Эксперты посоветовали незамедлительно обратиться к врачу при обнаружении темных полос под ногтями, так как высокий уровень холестерина может привести к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний.

13 сентября эксперты медицинского учреждения Mayo Clinic рассказали, что признаком повышенного уровня холестерина в крови может являться внезапное онемение конечностей, а также слабость в руках или ногах. Ученые отметили, что высокий уровень холестерина у многих пациентов связан с питанием, в котором присутствует слишком много насыщенных жиров и трансжиров.

22 августа диетолог Дюрдане Кескинер порекомендовала пациентам с высоким уровнем холестерина скорректировать свой рацион, исключив из него твердые жиры, колбасные изделия и фастфуд. По словам эксперта, включение в рацион ряда продуктов, таких как грейпфруты, яблоки, груши, оливковое масло и чаи, способно бороться с холестерином.

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