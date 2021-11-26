Виолончелист Ролдугин рассказал о важности проведения мастер-классов в регионах

Народный артист России, виолончелист Сергей Ролдугин 25 ноября рассказал, что серия индивидуальных мастер-классов «Посольство мастерства» завершилась в Тюменской и Тульской областях.

Организатором данного мероприятия стал Санкт-Петербургский дом музыки. Опытные исполнители и педагоги Москвы и Питера поделились знаниями со студентами региональных музыкальных учебных заведений.

«...музыкальные центры, они и созданы в свое время регионами, чтобы найти самых лучших. И таким образом, может, к сожалению, а может, это естественно, что в Москве и в Петербурге сосредоточены лучшие педагогические кадры. И эти кадры должны не замыкаться только в этих городах. А мы постараемся эти знания распространить благодарно на те регионы, откуда это всё зародилось», — сказал Ролдугин в беседе с РЕН ТВ.

За четыре дня проведения занятий тюменские студенты услышали, как флейта, скрипка и фортепиано звучат в руках народных и заслуженных артистов России. Перед туляками выступили виртуозы кларнета, саксофона и скрипки.

11 октября Ролдугин провел в Нижнем Новгороде виолончельный концерт композитора Роберта Шумана. Выступление стало частью проекта «Музыкальная сборная России», по задумке которого лауреаты недавних международных конкурсов ездят с гастролями в российские города.

Перед зрителями, которые были главными судьями, также выступил Мирослав Култышев — победитель Конкурса имени Чайковского, взявший в сентябре первое место на международном состязании в Дубае.