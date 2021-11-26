Цены на смартфоны в России в 2022 году могут вырасти до 17%. Такой прогноз «Известиям» дали ритейлеры и аналитики.

В 2021 году цены на смартфоны в РФ выросли в среднем на 34%, в 2022 году они могут увеличиться еще на 15–17%. Таким прогнозом с «Известиями» поделился вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин. Основным драйвером роста стали продукты Apple, отметил он.

Подорожания техники в следующем году ожидает и менеджер одного из российских производителей электроники. Растет стоимость процессоров, на которые зачастую приходится пятая часть цены готовых устройств. При существующей динамике чипы в 2022 году могут подорожать на 15–20% по сравнению с 2021-м, предупредил он.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин не исключил, что в I квартале 2022-го цены на компьютеры и смартфоны вырастут по сравнению с их нынешним уровнем примерно на 10%. В этом году эти гаджеты подорожали примерно на 30%, подсчитал эксперт.

«На компьютерном рынке цены выросли и на дорогие игровые устройства, и на бюджетные модели. Например, ноутбуки, которые в начале года можно было купить примерно за 20 тыс. рублей, сейчас стоят 25–30 тыс. рублей», — отметил он.

Что касается смартфонов, то примерно на 30% подорожали практически все аппараты в нижней и средней ценовой категории — до 40 тыс. рублей, утверждает эксперт.

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Повышение из правил: в отрасли ждут роста цен на гаджеты в РФ на 15-17%