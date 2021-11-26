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Эксперт назвал взрыв метана самой достоверной версией ЧП на Кузбассе

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Первый зампред Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Рубен Бадалов считает версию о взрыве метана в шахте «Листвяжная» Кемеровской области наиболее убедительной.

Горячая пыль: в Кузбассе погибли шахтеры
На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области прогремел взрыв

«Возгорание метана произошло, однозначно. Если его концентрация в воздухе некритична, то следом загорелась угольная пыль, если критична — то она взорвалась. Мог взорваться и сам метан. Обстоятельства выясняет следствие», — сказал он «Известиям».

По словам эксперта, пыли без метана, как правило, не бывает. Где-то в шахте произошло скопление этого газа.

«Взрывоопасной ситуацией считается концентрация метана выше 2%, а из разговора шахтеров мы слышим про 7%. Если это действительно было так, и начальство, зная об этом, заставляло людей работать — это преступление», — отметил Рубен Бадалов.

Чтобы при концентрации в 7% произошел взрыв, достаточно малейшей искры, даже выскочившей из стены гайки, добавил эксперт.

В четверг, 25 ноября, в 08:35 по местному времени (04:35 мск) на шахте «Листвяжная» Кемеровской области произошло задымление. По данным на 22.30 мск, погибли 52 человека, в том числе шесть спасателей. 67 пострадали, из них 39 попали в больницы. Эти люди отравились дымом, уточнили в СУ СК по Кемеровской области.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Боль земли: из-за чего погибли шахтеры и спасатели в Кузбассе

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