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Санкт-Петербургский Дом музыки провел мастер-классы в регионах

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Санкт-Петербургский Дом музыки провел мастер-классы «Посольство мастерства» в Новомосковске и Тюмени.

Четырехдневные интенсивы со студентами Новомосковского музыкального колледжа имени Глинки и Тюменского института культуры провели народные и заслуженные артисты РФ Максим Федотов, Андрей Диев, Евгений Петров и лауреат международных конкурсов Андрей Большиянов.

Народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин 25 ноября в беседе с телеканалом РЕН ТВ отметил необходимость передачи знаний от лучших музыкальных педагогов страны в разные регионы.

«Вы понимаете, музыкальные центры, они и созданы в свое время регионами, чтобы найти самых лучших. И таким образом, может, к сожалению, а, может, это естественно, что в Москве и в Петербурге сосредоточены лучшие педагогические кадры. И эти кадры должны не замыкаться только в этих городах. А мы постараемся эти знания распространить благодарно на те регионы, откуда это все зародилось», — сказал он.

Новомосковский музыкальный колледж имени Глинки был основан в 1959 году. Сейчас в нем обучаются почти 300 студентов.

Дом музыки в Санкт-Петербурге создан в 2005 году, его первым художественным руководителем стал виолончелист Сергей Ролдугин.

11 октября Ролдугин провел в Нижнем Новгороде виолончельный концерт композитора Роберта Шумана. Выступление стало частью проекта «Музыкальная сборная России», по задумке которого лауреаты недавних международных конкурсов ездят с гастролями в российские города. Перед зрителями, которые были главными судьями, также выступил Мирослав Култышев — победитель Конкурса имени Чайковского, взявший в сентябре первое место на международном состязании в Дубае.

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