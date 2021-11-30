Пить с самураем: как в Японии выращивают чай

Японский чай знаменит на весь мир благодаря своему своеобразному вкусу и, конечно, изысканной церемонии приготовления и употребления. Как выращивают чай в Стране восходящего солнца — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Ровные ряды чайных кустов на плантации в деревне Минамиямасиро, неподалеку от древней столицы страны, Киото
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Считается, что чай привез в Японию в начале XII века буддийский монах Эйсай, прозванный «Учителем государства, освещающим его тысячами лучей»
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Эйсай, по преданию, разработал и основы чайной церемонии
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Первые плантации чая появились именно рядом с Киото, где поселился вернувшийся из Китая монах
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Перед началом сбора урожая с кустов снимают защитные покрывала
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Сегодня чай в Минамиямасиро убирают при помощи специальных комбайнов
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Владелец чаеразвесочной фабрики приехал на плантацию, чтобы лично оценить качество листа
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Специфический запах и вкус японского чая определяется используемыми при его выращивании удобрениями из морских водорослей
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Хлопья зеленого чая, или тенча, используются для приготовления традиционного японского напитка матча
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Листья движутся по конвейеру навстречу переработке в порошок
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Рабочий фабрики проверяет листья, отобранные для изготовления чая сенча
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
И для сенча, и для тенча листья обрабатывают горячим паром по технологии, разработанной в середине XVIII века монахом Байсао
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Ритуал употребления сенча сложился только к началу XIX века, и он менее формализован, чем церемония с матча
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Перед расфасовкой работники проверяют едва ли не каждую крупинку измельченного чая
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Органолептические показатели будущей заварки придирчиво изучает сам хозяин фабрики
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
В этих мешках чай вскоре начнет свое путешествие к лучшим магазинам Азии, Европы и Америки
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Нежный, но насыщенный цвет отвара свидетельствует о высочайшем качестве продукта
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