Прямой эфир
Спорт
Месси в седьмой раз стал обладателем «Золотого мяча»
Мир
Зеленский уволил главу контрразведки Службы безопасности Украины
Спорт
«Трофей Яшина» получил итальянец Доннарумма из ПСЖ
Мир
США заявили о нацеленности на возвращение к соблюдению СВПД с Ираном
Мир
Украина более чем в два раза увеличила импорт электроэнергии из Белоруссии
Культура
Президентом Гильдии кинорежиссеров России избрали Николая Лебедева
Спорт
«Арсенал» одержал победу над «Локомотивом» в матче чемпионата России по футболу
Общество
Около 200 судов скопилось в Керченском проливе из-за непогоды
Общество
Центр Гамалеи запросил разрешение на исследование вакцины от COVID-19 для детей
Мир
В Швеции зафиксировали первый случай заболевания штаммом COVID-19 «Омикрон»

Пить с самураем: как в Японии выращивают чай

Путь от плантации до кружки долог и непрост
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Чайная плантация в Японии: путь до кружки
Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Японский чай знаменит на весь мир благодаря своему своеобразному вкусу и, конечно, изысканной церемонии приготовления и употребления. Как выращивают чай в Стране восходящего солнца — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Чайная плантация в Японии: путь до кружки
Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Ровные ряды чайных кустов на плантации в деревне Минамиямасиро, неподалеку от древней столицы страны, Киото
На весь экран
Чайная плантация в Японии: путь до кружки
Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Считается, что чай привез в Японию в начале XII века буддийский монах Эйсай, прозванный «Учителем государства, освещающим его тысячами лучей»
На весь экран
Чайная плантация в Японии: путь до кружки
Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Эйсай, по преданию, разработал и основы чайной церемонии
На весь экран
Чайная плантация в Японии: путь до кружки
Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Первые плантации чая появились именно рядом с Киото, где поселился вернувшийся из Китая монах
На весь экран
Чайная плантация в Японии: путь до кружки
Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Перед началом сбора урожая с кустов снимают защитные покрывала
На весь экран
Чайная плантация в Японии: путь до кружки
Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Сегодня чай в Минамиямасиро убирают при помощи специальных комбайнов
На весь экран
Чайная плантация в Японии: путь до кружки
Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Владелец чаеразвесочной фабрики приехал на плантацию, чтобы лично оценить качество листа
На весь экран
Чайная плантация в Японии: путь до кружки
Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Специфический запах и вкус японского чая определяется используемыми при его выращивании удобрениями из морских водорослей
На весь экран
Чайная плантация в Японии: путь до кружки
Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Хлопья зеленого чая, или тенча, используются для приготовления традиционного японского напитка матча
На весь экран
Чайная плантация в Японии: путь до кружки
Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Листья движутся по конвейеру навстречу переработке в порошок
На весь экран
Чайная плантация в Японии: путь до кружки
Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Рабочий фабрики проверяет листья, отобранные для изготовления чая сенча
На весь экран
Чайная плантация в Японии: путь до кружки
Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
И для сенча, и для тенча листья обрабатывают горячим паром по технологии, разработанной в середине XVIII века монахом Байсао
На весь экран
Чайная плантация в Японии: путь до кружки
Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Ритуал употребления сенча сложился только к началу XIX века, и он менее формализован, чем церемония с матча
На весь экран
Чайная плантация в Японии: путь до кружки
Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Перед расфасовкой работники проверяют едва ли не каждую крупинку измельченного чая
На весь экран
Чайная плантация в Японии: путь до кружки
Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Органолептические показатели будущей заварки придирчиво изучает сам хозяин фабрики
На весь экран
Чайная плантация в Японии: путь до кружки
Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
В этих мешках чай вскоре начнет свое путешествие к лучшим магазинам Азии, Европы и Америки
На весь экран
Чайная плантация в Японии: путь до кружки
Фото: Getty Images/Bloomberg/Buddhika Weerasinghe
Нежный, но насыщенный цвет отвара свидетельствует о высочайшем качестве продукта
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021