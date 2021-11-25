Гендиректором туроператора «Библио-Глобус» станет топ-менеджер «Аэрофлота»

После продажи 75% «Библио-Глобуса» международному аэропорту Шереметьево в крупнейшем в России туроператоре сменится гендиректор. Об этом «Известиям» 25 ноября рассказали источники в туристической отрасли и трех авиакомпаниях. С начала декабря главой туроператора станет топ-менеджер «Аэрофлота» Ринат Асматуллов, сменив в этой должности Ларису Пятихатко, указали два собеседника.

По словам источника «Известий» в «Аэрофлоте», 30 ноября у Рината Асматуллова последний рабочий день. С 2019 года он возглавляет департамент продаж в авиакомпании, является советником заместителя гендиректора перевозчика по стратегии, сервису и маркетингу Андрея Панова. До этого Асматуллов работал заместителем коммерческого директора в низкобюджетной «Победе» с начала ее основания (в 2014 году).

Назначение на должность главы туроператора управленца из авиакомпании — очень правильное решение, считает собеседник «Известий» на туррынке. По его словам, такой директор точно будет эффективен.

После сделки с Шереметьево в проекте дальнейшего развития «Библио-Глобуса» очень значимыми являются административный ресурс «Аэрофлота», его близость к государству и авиаперевозка. В турпакете и самой услуге туроператора перевозка составляет около 70% стоимости и значимости, и она является зачастую определяющей и доминирующей в положении туроператора и его доли на туристических направлениях: получение допусков, частот и слотов, формирование маршрутной сети и т.д. «Библио-Голубус» получал все лучшие допуски, слоты и главные пандемийные квоты по международным туристическим направлениям, а «Аэрофлот» был единственным среди российских авиакомпаний, кто летал по большому числу международных направлений в период пандемии, напомнил собеседник на туристическом рынке.

«Известия» направили запросы в Шереметьево, «Библио-Глобус» и «Аэрофлот».

О том, что Шереметьево договорился о покупке 75% крупнейшего российского туроператора «Библио-Глобус», стало известно 12 августа. Тогда директор по связям с общественностью Шереметьево Анна Захаренкова говорила, что сделка станет существенным шагом в достижении стратегических целей группы Шереметьево за счет создания условий для привлечения и роста туристического пассажиропотока. По ее словам, она также позволит оптимизировать использование инфраструктуры терминального комплекса и аэродрома.

29 сентября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство аэропорта Шереметьево о сделке. 18 октября было подписано соглашение о приобретении им 75% доли в уставном капитале ООО «Туроператор БГ», а 16 ноября название этого юридического лица было изменено на ООО «Библио-Глобус Туроператор», следует из системы СПАРК.

ООО «Туроператор БГ» принадлежал на 100% Юлии Туголуковой, которая вместе с мужем Александром Туголуковым в 1994 году основала группу «Библио-Глобус». После сделки с Шереметьево она стала миноритарным акционером туроператора с 25% долей. По словам источника «Известий», Туголукова останется председателем совета директоров и сохранит практически всю свою команду.

Взаимодействие «Библио-Глобуса» с «Аэрофлотом» началось после банкротства «Трансаэро» в 2015 году. Тогда стратегическим партнером туроператора вместо «Трансаэро» стала авиакомпания «Россия» («дочка» «Аэрофлота»), которой были переданы самолеты обанкротившегося перевозчика, в том числе двухэтажные Boeing 747. Весной 2020 года «Россия» перебазировалась из Внуково в Шереметьево.