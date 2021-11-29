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Эндокринолог назвала противопоказания для употребления чая

Эндокринолог Михалева рассказала, кому нельзя пить чай
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Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала «Известиям», кому нельзя пить чай.

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Специалист отметила, что чай содержит тысячи различных биологических соединений, таких как полифенолы (катехины, теафлавины, дубильные вещества и флавоноиды), аминокислоты, витамины (A, C, K, β-каротин), органические кислоты, липиды, белки, летучие соединения, углеводы, кофеин, а также такие микронутриенты, как фтор, бор, кобальт, медь, марганец, молибден и цинк. Чай обладает разнообразными полезными свойствами, оказывает антиоксидантное и противомикробное действие, а также имеет понижающий холестерин эффект.

Однако наряду с полезными свойствами некоторые компоненты чая могут быть небезопасны при употреблении их в большом количестве. В первую очередь это касается катехинов, в частности одного из них — эпигаллокатехингаллата, а также кофеина. Концентрация этих веществ выше в зеленом чае, чем в черном. Наиболее распространенные нежелательные явления при употреблении больших количеств крепко заваренного чая — это желудочно-кишечные расстройства (тошнота, дискомфорт в желудке, запоры), повреждение печени, а также негативное воздействие на нервную систему, нарушение сна.

«Противопоказано употребление большого количество чая при следующих заболеваниях: тревожные расстройства, аритмии, сердечные заболевания, депрессия, сахарный диабет, гипертония, заболевания почек, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронические заболевания печени. Не рекомендовано употребление крепкого чая перед оперативным вмешательством из-за риска кровотечений», — рассказала Михалева.

Кроме того, с осторожностью нужно относиться к употреблению чая людям, принимающим определенные препараты, например аспирин и другие, снижающие свертываемость крови, некоторые антидепрессанты, противовоспалительные препараты. Чай усиливает действие этих препаратов за счет фармакологического синергизма и может увеличить риск кровотечения.

«Препараты, содержащие эстрогены (гормональные контрацептивы, менопаузальная гормональная терапия), могут замедлять выведение кофеина из организма и приводить к повышенной возбудимости, нарушению сна, повышению артериального давления и развитию сердечных аритмий даже при употреблении умеренного количества чая. Чай нарушает всасывание препаратов железа и фолиевой кислоты (что особенно важно для беременных женщин и людей с анемией), поэтому его не рекомендуют употреблять за 1 час до и через 2 часа после приема препарата железа», — добавила эндокринолог.

По словам врача, безопасное количество зеленого чая — три чашки в день, а черного 4–5 чашек в день при условии заваривания 1 грамма сухого листа чая на 100 мл напитка.

1 октября диетолог Елена Соломатина назвала допустимую ежедневно дозу кофе. По ее мнению, без последствий для здоровья в день допустимо выпивать до четырех чашек этого напитка. 27 сентября врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков рассказал «Известиям», что кофе может помочь облегчить симптомы болезни у онкобольных.

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