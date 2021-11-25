Жительница Татарстана перевела мошенникам больше 5 млн рублей

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 56-летней жительницы Арска. Женщина хотела заработать на бирже и лишилась свыше 5 млн рублей.

По словам потерпевшей, она нашла предложение о доходе в одном из мессенджеров. Женщина заполнила анкету и отправила заявку. Через некоторое время с ней связался незнакомец, который представился биржевым брокером. Мужчина рассказал, что будет курировать счета жительницы Арска на биржевых торгах, пишет ИА «Татар-информ».

Женщина внесла на счет все свои сбережения. Кроме того, потерпевшая оформила несколько кредитов. В течение двух месяцев перечислила лжеброкерам больше 5 млн рублей. При этом вывести средства с «биржи» женщина не смогла.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что в Иркутске 48-летняя женщина лишилась свыше 3 млн рублей из-за телефонного мошенничества. Потерпевшей позвонил «сотрудник службы безопасности банка», который предложил перевести средства на безопасный счет, чтобы защититься от несанкционированного оформления кредита.