Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Комиссия Госдумы одобрила проект о лишении Рашкина неприкосновенности
Мир
Новый глава МИД Японии обсудил с Лавровым вопрос мирного договора
Общество
Выявленный в Ботсване новый штамм COVID-19 не был обнаружен в России
Авто
АвтоВАЗ заявил о планах повысить цены на автомобили Lada
Мир
РФ выступила против экстрадиции россиянина в США из ФРГ
Мир
Бальбек объяснил страстью к власти «планы» Зеленского о военном положении
Мир
В МИД России призвали Польшу прекратить силовые действия против мигрантов
Происшествия
Вылетевший на осмотр нефтяной скважины вертолет Ми-2 сгорел в ХМАО
Мир
Москва призвала Запад пересмотреть меры в отношении авиации Белоруссии
Общество
Пенсионный фонд России изменил порядок предоставления услуг до 2022 года

Жительница Татарстана перевела мошенникам больше 5 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 56-летней жительницы Арска. Женщина хотела заработать на бирже и лишилась свыше 5 млн рублей.

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с «возвратом пенсий»

По словам потерпевшей, она нашла предложение о доходе в одном из мессенджеров. Женщина заполнила анкету и отправила заявку. Через некоторое время с ней связался незнакомец, который представился биржевым брокером. Мужчина рассказал, что будет курировать счета жительницы Арска на биржевых торгах, пишет ИА «Татар-информ».

Женщина внесла на счет все свои сбережения. Кроме того, потерпевшая оформила несколько кредитов. В течение двух месяцев перечислила лжеброкерам больше 5 млн рублей. При этом вывести средства с «биржи» женщина не смогла.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что в Иркутске 48-летняя женщина лишилась свыше 3 млн рублей из-за телефонного мошенничества. Потерпевшей позвонил «сотрудник службы безопасности банка», который предложил перевести средства на безопасный счет, чтобы защититься от несанкционированного оформления кредита.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021