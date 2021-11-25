РФ планирует вывести на мировой рынок ударные беспилотники и дроны-камикадзе

«Рособоронэкспорт» планирует вывести на зарубежные оружейные рынки тяжелые ударные беспилотники и дроны-камикадзе. Об этом 25 ноября сообщил гендиректор компании Александр Михеев в преддверии международной выставки вооружений EDEX 2021.

«Рособоронэкспорт отмечает серьезный рост интереса иностранных партнеров к беспилотной авиационной технике российского производства. В 2021 году на внешний рынок вывели разведывательно-ударный «Орион-Э» и сейчас ведем по нему более 10 контрактных переговоров», — сказал Михеев.

Он также добавил, что в этом году компания продала за рубеж свыше 50 беспилотников «Орлан-10Е».

«Готовимся к выводу в ближайшее время новых образцов, среди которых дроны-камикадзе и тяжелые ударные аппараты», — сообщил глава «Рособоронэкспорта».

29 октября сообщалось, что Военно-морской флот России получит БПЛА-камикадзе. Беспилотники планируется использовать для ударов по морским и наземным целям. В частности, такие изделия эффективны против легких катеров и моторных лодок — их активно используют диверсанты и различные террористические организации. Также барражирующие боеприпасы незаменимы при поддержке морской пехоты и спецназовцев, действующих на берегу.

В июне стало известно, что Россия начала продвигать на мировой оружейный рынок свой первый экспортный ударный беспилотник «Орион-Э».

В «Рособоронэкспорте» сообщили, что «беспилотный комплекс «Орион» действительно обладает большим экспортным потенциалом и интерес к нему вызван благодаря уникальным тактико-техническим характеристикам и боевым возможностям».

Ударный беспилотник «Орион-Э» предназначен для ведения воздушной разведки в светлое и темное время суток, в простых и сложных метеоусловиях, а также определения координат объектов и передачи соответствующих данных. Он оснащен универсальным комплексом авиационных средств поражения, которые позволяют с высокой эффективностью уничтожать как стационарные, так и движущиеся наземные цели, бронетехнику, транспорт и живую силу противника. Максимальная взлетная масса «Ориона-Э» составляет 1 т, а максимальная масса полезной нагрузки — 200 кг. При этом продолжительность полета со стандартной нагрузкой составляет 24 часа, скорость горизонтального полета — до 200 км/ч.