Психотерапевт назвал способы избежать лишних трат в «черную пятницу»

Избежать лишних покупок в «черную пятницу» помогут несколько способов. Об этом в четверг, 25 ноября, заявил психотерапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Виктор Нурдаев.

«Ограниченное время на покупки, завлекающие ценники, искусственный дефицит товаров и навязчивая реклама снижают концентрацию внимания, повышают уровень тревоги и тем самым могут способствовать принятию импульсивных решений», — рассказал он «РИА Новости».

Нурдаев предупредил, что за покупками в «черную пятницу» могут скрываться попытки снять напряжение, а также получить заряд позитива или же желание почувствовать свою значимость в принятии решения. Именно поэтому перед приобретением чего-либо во время распродаж важно взять паузу и подумать о необходимости этой покупки.

Также, по его словам, от импульсивных приобретений поможет избавиться переключение внимания на другой вид деятельности, например на уборку или физическую активность.

22 ноября старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова заявила: чтобы не попасться на маркетинговые уловки, необходимо делать список покупок. Кроме того, чтобы сэкономить в «черную пятницу», эксперт посоветовала не совершать покупки под влиянием эмоций. По ее словам, когда «эмоции схлынут», можно будет более трезво оценить ситуацию.