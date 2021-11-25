Запущенный с Плесецка военный спутник вышел на расчетную орбиту

Запущенный с космодрома Плесецк в Архангельской области ракетой-носителем «Союз-2.1б» военный спутник был выведен на расчетную орбиту. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«Стартовавшая сегодня, 25 ноября, в 04:09 мск с космодрома Плесецк ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России. Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме», — рассказали журналистам в военном ведомстве.

Запуск ракеты-носителя состоялся ранее в четверг. Предстартовые операции и непосредственно старт ракеты прошли в штатном режиме.

Ранее, 15 октября, в госкорпорации «Роскосмос» сообщили о запланированном на 1 декабря запуске ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с космическими спутниками «Галилео» на борту. Старт будет произведен с космодрома Куру во Французской Гвиане.

14 октября ракета «Союз-2.1б» с 36 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Это последний пуск с Восточного ракеты, использующей в качестве топлива керосин. Следующие ракеты будут заправляться нафтилом. Аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли.