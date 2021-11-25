Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
СК начал доследственную проверку по факту задымления в шахте в Кузбассе
Спорт
«Спартак» впервые за 11 лет одержал две победы в групповом этапе Лиги Европы
Мир
В Берлине приостановили показ балета «Щелкунчик» из-за расизма
Мир
Тимошенко заявила о стоящей перед РФ и Белоруссией на коленях Украине
Общество
Рэпер Моргенштерн инкогнито уехал из России в Минск
Общество
В Роспотребнадзоре опровергли «самоуничтожение» штамма «Дельта»
Мир
Удаленное у Байдена образование оказалось доброкачественным
Общество
Гинцбург допустил ревакцинацию подростков от COVID-19
Общество
Прокуратура начала проверку по факту задымления в шахте «Листвяжная»
Происшествия
Навесные конструкции рухнули на ЦКАД

Запущенный с Плесецка военный спутник вышел на расчетную орбиту

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запущенный с космодрома Плесецк в Архангельской области ракетой-носителем «Союз-2.1б» военный спутник был выведен на расчетную орбиту. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Взлетай, оружие: что за ракету испытала Россия в космосе
В Минобороны подчеркивают: никакой угрозы для МКС обломки уничтоженного спутника не представляют

«Стартовавшая сегодня, 25 ноября, в 04:09 мск с космодрома Плесецк ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России. Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме», — рассказали журналистам в военном ведомстве.

Запуск ракеты-носителя состоялся ранее в четверг. Предстартовые операции и непосредственно старт ракеты прошли в штатном режиме.

Ранее, 15 октября, в госкорпорации «Роскосмос» сообщили о запланированном на 1 декабря запуске ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с космическими спутниками «Галилео» на борту. Старт будет произведен с космодрома Куру во Французской Гвиане.

14 октября ракета «Союз-2.1б» с 36 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Это последний пуск с Восточного ракеты, использующей в качестве топлива керосин. Следующие ракеты будут заправляться нафтилом. Аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021