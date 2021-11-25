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Пуск ракеты «Союз-2» с военным спутником состоялся с космодрома Плесецк
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Пуск ракеты «Союз-2» с военным спутником состоялся с космодрома Плесецк

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Ракета-носитель «Союз-2.1Б» среднего класса с военным спутником была запущена с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

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«Стартовавшая в 04 часа 09 минут мск с космодрома Плесецк ракета космического назначения «Союз-2.1б» в 04 часа 11 минут мск принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск Воздушно-космических сил», — говорится в сообщении.

Космическая головная часть ракеты «Союз-2» штатно отделилась от третьей ступени. Состоялся вывод разгонного блока «Фрегат» с военным аппаратом на орбиту.

Отмечается, что предстартовые операции и непосредственно старт ракеты прошли в штатном режиме.

Контроль проведения пуска и полета «Союз-2» осуществляли средства наземного автоматизированного комплекса управления.

Пуск «Союз-2» Космическими войсками был произведен в 51-й раз с 2004 года, когда на космодроме Плесецк начались летние испытания ракеты-носителя.

15 октября в госкорпорации «Роскосмос» сообщили о запланированном на 1 декабря запуске ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с космическими спутниками «Галилео» на борту. Старт будет произведен с космодрома Куру во Французской Гвиане. Там уже находятся судно «Тукан» с двумя ракетами-носителями «Союз-СТ» и головным обтекателем производства ракетно-космического центра «Прогресс».

Днем ранее, 14 октября, с космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1б» с 36 спутниками OneWeb, которая стала последней запущенной в РФ ракетой на керосине. Пуск стал 17-м стартом российских космических ракет в 2021 году.

Аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли.

21 сентября, гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что около 15 пусков ракет космического назначения с разных космодромов планируется совершить до конца 2021 года.

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