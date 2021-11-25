Российские горнолыжные курорты на Новый год подорожали до 50%

Российские горнолыжные курорты на новогодние праздники подняли цены до 50% по сравнению с 2019 годом, сообщили «Известиям» в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Особенно выросли цены в Красной Поляне: сутки в скромном отеле обойдутся в 8 тыс. рублей и больше, в «пятерке» — в 40 тыс., отметили турагенты. Не отстают в ценообразовании и менее популярные курорты — там отели подорожали на 35%.

Причина — в отсутствии конкуренции: россиянам недоступны Альпы, а достаточного разнообразия горнолыжных курортов внутри страны нет, отметили эксперты.

По данным сервиса по бронированию отелей Booking.com, встретить Новый год на Красной Поляне можно в среднем за 15 тыс. рублей. Самым дешевым выйдет размещение в хостеле в общей комнате на шесть человек: за ночь с 31 декабря на 1 января паре туристов предлагают заплатить 3,2 тыс рублей.

Отдельный номер в отеле «три звезды» стоит в среднем 10-25 тыс. рублей на двоих. Ночь в «четверке» обойдется в 26-40 тыс. рублей. В пятизвездочном отеле можно остановиться за сумму от 33 тыс. до 58 тыс. рублей. А рекордной по стоимости станет новогодняя ночь в апартаментах скромного метража в 34 кв. м с включенным в стоимость континентальным завтраком — 99,8 тыс. за ночь на двоих.

По оценкам экспертов туротрасли, горнолыжный отдых в России подорожал минимум на 20%, а в случае с Красной Поляной — до 50% по сравнению с 2019 годом. Помимо Сочи подняли стоимость и менее популярные курорты — Архыз, Домбай, Приэльбрусье.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ценные вершины: отели Красной Поляны на Новый год подорожали до 50%