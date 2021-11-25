В Стамбуле задержали 43 участника протеста против растущей инфляции

На прошедших в среду, 24 ноября, акции протеста в столице Турции — Стамбуле — правоохранители задержали 43 человека. Граждане вышли на демонстрацию против экономической политики властей, повлекших падение курса национальной валюты. Об этом сообщает местный телеканал Т24.

Шествие проходило в районе Кадыкей. Собравшиеся требовали отставки правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Associated Press.

По данным агентства, силовики применяли щиты, чтобы оттеснить толпу, а затем задержали десятки человек.

‼️ Прямо сейчас 24.11.2021 🇹🇷 Турция. Стамбул захлестнули массовые акции протеста. Люди недовольны резким падением национальной 💲валюты. В столицу стянуты дополнительные силы армии и полиции.#Турция pic.twitter.com/3q6wKtQA1v — Zilla (@Zilla57826895) November 24, 2021

Ранее в среду Главное управление безопасности Турции выявило 271 аккаунт в соцсетях, хозяева которых распространяли призывы к населению выходить на акции протеста на фоне резкого обесценивания национальной валюты. Против них возбудили уголовные дела. Полиция заявила о намерении принимать жесткие меры против нарушителей.

Днем ранее в ряде турецких городов состоялись стихийные акции протеста после обвала курса лиры. Отмечалось, что в Стамбуле и Анкаре протестующие скандировали лозунг: «Правительство в отставку», некоторые держали транспаранты с требованиями отстранить от власти правящую в стране Партию справедливости и развития.

Бывший член парламента Турции Айкан Эрдемир заявил, что настаивание президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на своей экономической политике может усугубить ситуацию с курсом национальной валюты.

По его мнению, непосредственным результатом этого стало массовое обнищание десятков миллионов турецких граждан, поскольку основные потребительские товары теперь находятся вне их досягаемости.

С начала 2021 года турецкая валюта девальвировалась на 70%. Это стало одним из самых крупных падений ее стоимости за последние годы.

23 ноября обвал турецкой лиры составил 18%, валюта упала с 11,37 до 13,21 лиры за доллар. Как в тот же день сообщил финансовый аналитик Арда Тунджа, подобное падение за сутки национальной валюты Турции стало рекордным за последние 20 лет.