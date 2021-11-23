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Стихийные акции протеста прошли в Турции после обвала курса лиры

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В ряде турецких городов состоялись стихийные акции протеста после обвала курса национальной валюты — лиры. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщил телеканал Halk TV.

Отмечается, что в Стамбуле и Анкаре протестующие скандировали лозунги «Правительство в отставку», некоторые держали транспаранты с требованиями отстранить от власти правящую в стране Партию справедливости и развития.

В итоге демонстрация в столице переросла в стычки с правоохранителями.

На акцию протеста в Анкаре вышли студенты Ближневосточного технического университета (METU). Они собрались в районе общежития и отправились на шествие.

Студенты выкрикивали такие лозунги, как «Выход из правительства», «Бремя кризиса на начальстве», «Включите свет, дайте лампочке взорваться». Некоторые участники пришли на марш с кастрюлями и сковородками и били в посуду.

Об арестах власти Турции пока не сообщали, однако на кадрах, запечатленных очевидцами, видно, как полиция задерживает одного из студентов.

Кроме того, к протестам присоединились жители Измира. На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, что участниками шествий являются в основном молодые люди.

Ранее в этот же день стало известно, что обвал турецкой лиры составил 18%, валюта упала с 11,37 до 13,21 лиры за доллар.

Как сообщил финансовый аналитик Арда Тунджа, такое падение за сутки национальной валюты Турции стало рекордным за последние 20 лет. По его словам, на ситуацию повлияло выступление президента Турции Тайипа Эрдогана, который накануне высказался в поддержку снижения учетной ставки. Аналитик добавил, что самым пессимистическим прогнозом для страны является торможение всей экономики, быстрая инфляция, банкротство компаний в реальном секторе, а также резкий скачок безработицы.

В пятницу, 19 ноября, турецкий Центробанк снизил учетную ставку с 16% до 15%.

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