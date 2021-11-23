Стихийные акции протеста прошли в Турции после обвала курса лиры

В ряде турецких городов состоялись стихийные акции протеста после обвала курса национальной валюты — лиры. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщил телеканал Halk TV.

Отмечается, что в Стамбуле и Анкаре протестующие скандировали лозунги «Правительство в отставку», некоторые держали транспаранты с требованиями отстранить от власти правящую в стране Партию справедливости и развития.

Krizin halka fatura, burjuvaziye fırsata dönüştürülmesine karşı sokak ısınıyor. İstanbul'un pek çok yerinde olduğu gibi Sarıgazi'de de “Yaşasın onurlu mücadelemiz!" sloganlarıyla sokağa çıkıldı, üç kişi işkenceyle gözaltına alındı, eylem devam etti #sokağa#genelgrev pic.twitter.com/nOVRmNW6NH — Alınteri (@GazeteAlinteri) November 23, 2021

В итоге демонстрация в столице переросла в стычки с правоохранителями.

На акцию протеста в Анкаре вышли студенты Ближневосточного технического университета (METU). Они собрались в районе общежития и отправились на шествие.

Студенты выкрикивали такие лозунги, как «Выход из правительства», «Бремя кризиса на начальстве», «Включите свет, дайте лампочке взорваться». Некоторые участники пришли на марш с кастрюлями и сковородками и били в посуду.

Об арестах власти Турции пока не сообщали, однако на кадрах, запечатленных очевидцами, видно, как полиция задерживает одного из студентов.

Krizin halka fatura, burjuvaziye fırsata dönüştürülmesine karşı sokak ısınıyor. İstanbul'un pek çok yerinde olduğu gibi Sarıgazi'de de “Yaşasın onurlu mücadelemiz!" sloganlarıyla sokağa çıkıldı, üç kişi işkenceyle gözaltına alındı, eylem devam etti #sokağa#genelgrev pic.twitter.com/nOVRmNW6NH — Alınteri (@GazeteAlinteri) November 23, 2021

Кроме того, к протестам присоединились жители Измира. На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, что участниками шествий являются в основном молодые люди.

İzmir Şirinyer'de #Hükümetİstifa diyerek sokağa çıkan halka polis saldırdı: "Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek"https://t.co/ZkT8CvS2Hf pic.twitter.com/Z357YnOMyq — sendika.org (@sendika_org) November 23, 2021

Ранее в этот же день стало известно, что обвал турецкой лиры составил 18%, валюта упала с 11,37 до 13,21 лиры за доллар.

Как сообщил финансовый аналитик Арда Тунджа, такое падение за сутки национальной валюты Турции стало рекордным за последние 20 лет. По его словам, на ситуацию повлияло выступление президента Турции Тайипа Эрдогана, который накануне высказался в поддержку снижения учетной ставки. Аналитик добавил, что самым пессимистическим прогнозом для страны является торможение всей экономики, быстрая инфляция, банкротство компаний в реальном секторе, а также резкий скачок безработицы.

В пятницу, 19 ноября, турецкий Центробанк снизил учетную ставку с 16% до 15%.