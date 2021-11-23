Аналитик заявил о рекордном за 20 лет падении турецкой лиры

Падение турецкой национальной валюты, зафиксированное 23 ноября, стало рекордным за последние 20 лет. Об этом заявил финансовый аналитик Арда Тунджа.

Обвал турецкой лиры составил 18%, во вторник валюта упала с 11,37 до 13,21 лиры за доллар.

Как считает эксперт, на сложившуюся ситуацию повлияло выступление президента Турции Тайипа Эрдогана, который накануне высказался в поддержку снижения учетной ставки.

«Всё началось после вчерашней речи Тайипа Эрдогана. И до этого в финансовой сфере был сильный стресс, а сегодня всё рухнуло. Это самое резкое падение лиры за последние 20 лет, с 2001 года», — указал Тунджа в беседе с «РИА Новости».

Аналитик также оценил перспективы текущего положения дел в стране.

«Если брать самый оптимистический сценарий, то это досрочные выборы. Самый пессимистический — это резкое торможение всей экономики, быстрая инфляция, банкротство компаний в реальном секторе и резкий скачок безработицы», — добавил специалист.

19 ноября Центробанк Турции снизил учетную ставку с 16% до 15%.

25 октября Марина Самородская, директор ООО «Премьера» – «Премьера Тур» в беседе с «Известиями» указала на то, что падение курса лиры не повлияет на цены на туры в Турцию, ведь отрасль пережила очень сильный экономический удар и сейчас все придерживаются политики выживания.