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Тренер «Наполи» не пожал руку Витории после игры со «Спартаком»

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Главный тренер итальянского футбольного клуба «Наполи» Лучано Спаллетти отказался пожать руку наставнику московского «Спартака» Рую Витории после матча в рамках группового этапа Лиги Европы. Игра завершилась победой россиян со счетом 2:1.

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Тренер итальянской команды на протяжении всего матча вел себя эмоционально, повышал голос на арбитров и получил за это желтую карточку. Позже Спалетти демонстративно отказался пожать руку тренеру-победителю и ушел в подтрибунное помещение.

Сам Спаллетти объяснил свой поступок тем, что Витория якобы сам отказался с ним здороваться перед игрой.

При этом португальский специалист опроверг эти слова.

«Он соврал. Я был у скамейки «Наполи», но там не было Лучано. До игры мы хорошо относимся к сопернику, я всегда здороваюсь с тренерами», — цитирует Виторию «Спорт-Экспресс».

Тренер «Спартака» подчеркнул, что после произошедшего он больше никогда не пожмет руку Спаллетти.

Ранее в этот «Спартак» одержал победу над итальянским «Наполи» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Игра, прошедшая в Москве, завершился победой российского клуба со счетом 2:1.

Тренер «Наполи» заявил, что игроки команды допустили невнимательность в матче с московским «Спартаком» в рамках группового этапа Лиги Европы. По словам наставника итальянского клуба, его решения по ходу матча дали результат и у футболистов было много подходов к воротам соперника.

В завершающем туре отбора Лиги Европы игроки «Спартака» на выезде сыграют с «Легией», а «Наполи» на своем поле — с «Лестером». Обе игры пройдут 9 декабря.

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