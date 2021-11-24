«Спартак» обыграл «Наполи» в матче группового этапа Лиги Европы

Московский «Спартак» дома одержал победу над итальянским «Наполи» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Игру проанализировал 24 ноября в разговоре с журналистами президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц.

По его словам, российские спортсмены показали прекрасную игру в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы с итальянцами.

Матч, проходивший в Москве, завершился победой «Спартака» со счетом 2:1.

«Прекрасная игра, прекрасная победа. Счастлив... Хотелось бы, чтобы так было и дальше», — сказал он.

Таким образом, с учетом этого триумфа «Спартак» вышел на первое место в группе C, имея в активе семь очков в пяти играх.

«Наполи» находится на второй позиции. В копилке клуба 7 очков. За ним следует польская «Легия» (6) и английский «Лестер» (5).

Матч «Легии» и «Лестера» состоится в четверг, 25 ноября.

В завершающем туре игроки «Спартака» на выезде сыграют с «Легией», а «Наполи» на своем поле — с «Лестером». Обе игры пройдут 9 декабря.

5 ноября «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Лестером» в матче Лиги Европы. На 51-й минуте счет открыл «Спартак». После навеса от Игнатова Виктор Мозес забил гол. Уже через семь минут хозяева сравняли счет. На 75-й минуте вратарь москвичей Александр Селихов отразил пенальти, который исполнял Джейми Варди.

20 октября в Москве «Спартак» проиграл «Лестеру» со счетом 4:3. Тогда главный тренер английского клуба Брендан Роджерс заявил, что красно-белые — хорошая команда, показавшая качественную игру.