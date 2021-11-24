Госдума окончательно приняла закон о повышении МРОТа

Госдума утвердила повышение минимальной оплаты труда. Законопроект принят в третьем окончательном чтении. С 1 января 2022 года МРОТ вырастет на ₽1098, до ₽13 890. К размеру минимальной зарплаты привязаны социальные выплаты. С ростом МРОТа увеличиваются пособия для малообеспеченных, сообщает телеканал «Известия». С 2021 года изменилась методика расчета этого показателя. Вместо потребительской корзины при определении МРОТа стали учитывать медианный размер зарплаты в стране.

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