Автомобилистам рассказали о нововведениях в КоАП

В 2022 году в КоАП РФ появятся пункты, при не соблюдении которых автомобилистам грозит штраф. Об этом 24 ноября сообщается на сайте журнала «За рулем».

Отмечается, что при мытье машины во дворе грозит штраф от 300 до 5 тыс. рублей. Кроме того, с 2022 года, автомобилистов будут штрафовать на сумму до 4 тыс. рублей за парковку возле своих частных домов и на 5 тыс. рублей за стоянку вблизи детских площадок.

Также, согласно нововведениям, любой автомобиль, у которого нет хотя бы одной кузовной детали, будет считаться автохламом.

В итоге, штраф в таком случае составит от 1 до 3 тыс. рублей. Также штраф можно будет получить и за отсутствие пробки топливного бака либо замка двери, или крыла.

При этом координатор общественного движения «Синие ведерки» Юлия Каблинова добавила, что никакой системы предупреждения владельца машины о том, что его автомобиль признан автохламом, нет.

Кроме того, с 1 марта 2022 года нельзя будет ездить на автомобиле в случае, если он имеет ряд неисправностей, — это чревато штрафом, согласно поправкам в ст. 12.5 КоАП РФ, в 500 рублей.

К числу таких неисправностей относятся: шины не по сезону и истертая резина, неработающая лампочка заднего хода, габариты и фары, высокая яркость фар (более 2000 люмен), отсутствие или поломка устройства фароочистки, поврежденный бампер и другие.

Ранее, 21 ноября, автоэксперт Егор Васильев рассказал про особо опасные нарушения ПДД.

По его словам, есть такие моменты, несоблюдение которых с наибольшей вероятностью закончится трагедией. Речь идет, например, о правилах проезда перекрестков, пешеходных переходов, соблюдении скоростного режима, а также нахождении за рулем в нетрезвом состоянии или под воздействием специфических веществ.