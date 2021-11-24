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Автомобилистам рассказали о нововведениях в КоАП

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В 2022 году в КоАП РФ появятся пункты, при не соблюдении которых автомобилистам грозит штраф. Об этом 24 ноября сообщается на сайте журнала «За рулем».

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Отмечается, что при мытье машины во дворе грозит штраф от 300 до 5 тыс. рублей. Кроме того, с 2022 года, автомобилистов будут штрафовать на сумму до 4 тыс. рублей за парковку возле своих частных домов и на 5 тыс. рублей за стоянку вблизи детских площадок.

Также, согласно нововведениям, любой автомобиль, у которого нет хотя бы одной кузовной детали, будет считаться автохламом.

В итоге, штраф в таком случае составит от 1 до 3 тыс. рублей. Также штраф можно будет получить и за отсутствие пробки топливного бака либо замка двери, или крыла.

При этом координатор общественного движения «Синие ведерки» Юлия Каблинова добавила, что никакой системы предупреждения владельца машины о том, что его автомобиль признан автохламом, нет.

Кроме того, с 1 марта 2022 года нельзя будет ездить на автомобиле в случае, если он имеет ряд неисправностей, — это чревато штрафом, согласно поправкам в ст. 12.5 КоАП РФ, в 500 рублей.

К числу таких неисправностей относятся: шины не по сезону и истертая резина, неработающая лампочка заднего хода, габариты и фары, высокая яркость фар (более 2000 люмен), отсутствие или поломка устройства фароочистки, поврежденный бампер и другие.

Ранее, 21 ноября, автоэксперт Егор Васильев рассказал про особо опасные нарушения ПДД.

По его словам, есть такие моменты, несоблюдение которых с наибольшей вероятностью закончится трагедией. Речь идет, например, о правилах проезда перекрестков, пешеходных переходов, соблюдении скоростного режима, а также нахождении за рулем в нетрезвом состоянии или под воздействием специфических веществ.

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