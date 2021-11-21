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Число смертельных ДТП с участием подростков за год резко возросло

Автоэксперт рассказал про особо опасные нарушения ПДД

Автоэксперт напомнил, что правила дорожного движения «написаны буквально кровью»
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Правила дорожного движения формировались в результате анализа огромного количества аварий и написаны в буквальном смысле кровью. Такое заявление сделал автоэксперт Егор Васильев в воскресенье, 21 ноября.

При этом он напомнил, что есть такие моменты, несоблюдение которых с наибольшей вероятностью закончится трагедией. Речь идет, например, о правилах проезда перекрестков, пешеходных переходов, соблюдении скоростного режима, а также нахождении за рулем в нетрезвом состоянии или под воздействием специфических веществ.

«Причем, именно нетрезвое вождение, как правило, связано с полным букетом всевозможных правонарушений, приводящих к трагедиям», — рассказал эксперт агентству «Прайм».

Находясь «в измененном состоянии сознания», человек сам себя не может контролировать, а управлять таким сложным объектом как автомобиль — тем более, заявил Васильев.

21 ноября в МВД РФ сообщили, что количество смертельных ДТП с 14–16-летними подростками за рулем резко подскочило в России в 2021 году. Но при этом чаще всего аварии всё-таки устраивают водители 30–40 лет.

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