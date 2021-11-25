Джо Байден объявил, что Соединённые Штаты распечатают часть стратегического запаса нефти, чтобы в течение нескольких месяцев провести интервенцию на рынке и сбить цены. Рынок на секунду замер в ожидании чего-то ужасного, а потом стал известен объём интервенций — 50 млн баррелей. Игроки выдохнули, и после громкого заявления президента США цены на «чёрное золото» пошли вверх.

Заявление Байдена «о реализации части стратегического нефтяного резерва в рамках продолжающихся усилий по снижению цен и решению проблемы нехватки предложения по всему миру» начиналось со обязательного «Весь мир с нами». Точнее, США в лице своего президента заявили, что они выступают не самостоятельно, а при поддержке других потребителей нефти: Китая, Индии, Японии, Южной Кореи и Великобритании.

Далее последовало бахвальство: якобы Соединённые Штаты успешнее любой другой страны преодолели коронакризис, а Джо Байден — огромный молодец, благодаря которому в карманах простых американцев по итогам кризиса образовались дополнительные деньги.

Только простые американцы не могут в полной мере насладиться этими дополнительными деньгами, так как они страдают от высоких цен на заправках и чрезмерных счетов за отопление. Но руководство США в этом не виновато. Виноват коварный враг. Коварный враг не называется напрямую, но обозначается главное — он вызвал нехватку предложения на рынке нефти. Учитывая, что не так давно американское руководство требовало от ОПЕК+ нарастить производство, не может быть никаких сомнений, кто виноват в бедах простых американцев. Главное, что не собственное руководство.

В адрес ОПЕК+, а точнее России и Саудовской Аравии со стороны Соединённых Штатов уже звучали обвинения в манипуляции рынком. Ирония ситуации заключается в том, что, жалуясь на неспортивное поведение производителей «чёрного золота», США в данный момент стараются собрать свой картель (с Китаем и Великобританией), чтобы манипулировать рынком в нужную им сторону. То есть изумлённой мировой общественности демонстрируется удивительное: бывают неправильные картельные сговоры, а бывают правильные.

США даже поторопились сообщить о своей небольшой победе: после того, как было объявлено о намерении Штатов распечатать стратегический резерв, цены на нефть упали на 10%. Правда, потом они начали расти. По всей видимости, рынок ожидал чего-то более грандиозного. А на сегодняшний день американские интервенции составят 50 млн баррелей за несколько месяцев. По сути, к этому интересному шагу на данный момент открыто присоединились Индия с 5 млн баррелей и Великобритания с её умопомрачительными 1,5 млн баррелей. Кстати, Китай уже использовал свои стратегические резервы для решения вопросов на внутреннем рынке. И возможно, он будет их использовать в будущем. Но это мало связано с просьбами и предложениями со стороны Соединённых Штатов.

Даже самые оптимистичные оценки, которые предполагают, что слова президента США о значительном количестве «интервентов» — это не блеф, говорят о довольно скромных возможностях остальных стран-потребителей (порядка 20-25 млн баррелей). Но насколько это большие объёмы?

По существующим оценкам, мировое потребление нефти приблизилось к докризисным показателям — порядка 100 млн баррелей в стуки. Соединённые Штаты обеспечивают порядка 20% мирового потребления, то есть 50 млн баррелей — это потребление США за 2,5 суток. На втором месте по спросу на нефть находится Китай — порядка 14 млн баррелей в стуки. Страны ОПЕК+, в соответствии с последними договорённостями, увеличивают производство «чёрного золота» на 400 тыс. баррелей ежемесячно. То есть в течение декабря дополнительный объём, поступивший на рынок, в сравнении с ноябрём составит порядка 12,4 млн баррелей. В январе к ним добавятся ещё 12,4 млн баррелей и так далее. Иными словами, за ближайшие два месяца ОПЕК+ увеличит поставки по сравнению с суммарными показателями ноября примерно на 37,2 млн баррелей, а за всю зиму — на 85,6 млн баррелей. Конечно, возможны некоторые отклонения от этого уровня, но порядок величин, полагаем, ясен.

ОПЕК+ достаточно не увеличивать добычу в течение зимы, чтобы полностью покрыть американские интервенции, а также вбросы присоединившихся стран. И это без учёта растущего спроса. А ведь потребление увеличивается (конечно, существуют риски остановки этого роста). Но суть в том, что, если страны ОПЕК+ увидят в действиях США угрозу стабильности мирового рынка нефти, то им будет достаточно на пару месяцев сохранить добычу на текущем уровне. Соответствующее решение будет принято в ходе ближайшей встречи. Однако предположим, что как минимум на декабрь планы по наращиванию производства ОПЕК+ сохранит, а дальше будет действовать, исходя из текущей ситуации на рынке.

Примечательно, что объединение ОПЕК+ (в первую очередь в лице России и Саудовской Аравии) стало залогом стабильности и предсказуемости на рынке нефти — ведь именно стабильности и предсказуемости ему не хватало с 2014 года. А Соединённые Штаты сегодня в попытке организовать правильный картельный сговор в очередной раз выступают в качестве хулигана, которому стабильность и предсказуемость не нравятся.

Стоит пояснить, что ОПЕК+ действительно старается держать уровень добычи чуть ниже уровня спроса. Но делается это для того, чтобы сохранялось рыночное окно для избыточных запасов, накопленных в первой половине 2020 года. То есть, никакого дисбаланса в спросе и предложении не существует. Этой выдумкой руководство США просто старается объяснить растущие цены на внутреннем рынке моторных топлив. Для стран ОПЕК+ оптимальные цены на нефть находятся в коридоре $70-85.

Но даже если предположить, что у США получится сбить стоимость, их внутреннему рынку нефтепродуктов это не поможет. Его проблемы упираются не в «растущие цены на нефть», которые в отличие от котировок остальных энергоносителей демонстрируют завидную стабильность, а в цены на электроэнергию и газ, которые дорожают в Штатах так же, как и во многих других регионах мира. Кстати, не хотят ли власти США снизить налоги на моторное топливо? Вот это хорошая мера, может помочь.

А ведь стратегические резервы придётся восполнять.

Автор — заместитель генерального директора Института национальной энергетики

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