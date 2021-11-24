Минторг США включил 27 компаний в список угрожающих нацбезопасности

Министерство торговли США признало 27 зарубежных компаний угрожающими национальной безопасности страны. Об этом в среду, 24 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в соответствующий список внесли по одной компании из Сингапура и Японии, 12 организаций из Китайской Народной Республики, а также 13 из Пакистана.

Кроме того, под санкции минторга США попал Московский физико-технический институт (МФТИ). Данное решение предполагает введение экспортных ограничений.

3 ноября бюро промышленности и безопасности министерства торговли США обновило список юридических лиц, участвующих в кибердеятельности, противоречащей интересам национальной безопасности или внешней политике страны. В перечень внесли четыре иностранные компании, среди которых российская Positive Technologies.

В ведомстве пояснили, что российская компания включена в список на основании использования киберинструментов, используемых для получения несанкционированного доступа к информационным системам.