Константин Хабенский провел первый сбор труппы МХТ им. Чехова в роли худрука

Актер Константин Хабенский провел первый сбор труппы МХТ имени Чехова в роли художественного руководителя. Об этом в среду, 24 ноября, сообщает корреспондент «Известий».

На встрече с новым худруком театра были приглашены Ирина Мирошниченко, Евгений Киндинов, Станислав Любшин, Юрий Стоянов, Марина Зудина, Рената Литвинова.

Встреча началась с приветствия министра культуры Ольги Любимовой, затем Хабенский перечислил вернувшихся в коллектив МХТ, среди них Андрей Бурковский, Дарья Мороз, Игорь Золотовицкий и Николай Симонов.

Как отметил новый худрук, в театре ожидается плотное сотрудничество - «сцепка» со Школой-студией МХАТ. Также на сбор труппы в полном составе были приглашены студенты.

«Ищется материал для актрис этого театра. Сегодня начинается репетиция «Сирано де Бержерак», режиссер — Егор Перегудов. В работу войдут студенты Школы-студии МХАТ», — заявил Хабенский.

Также новый худрук отметил, что уже планирует театральный сезон 2023-2024. Среди постановщиков будут люди кино — Жора Крыжовников и Юрий Быков. Планы требуют больших финансовых затрат, отметил актер.

Ранее, 27 октября, стало известно, что Хабенский сменил Сергея Женовача на должности худрука МХТ. Отмечалось, что Женовач покинул этот пост по собственному желанию.

В тот же день художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин заявил, что сегодняшние тенденции требуют медийного человека в руководстве театра, однако пока непонятно, как Хабенский будет управлять МХТ имени Чехова. По словам Фокина, руководство МХТ имени Чехова — очень серьезное и непростое дело, так как сам театр является «монстром».