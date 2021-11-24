Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Минтранс сообщил о вывозе социально значимых грузов из портов Приморья
Мир
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина с президентом Сербии
Экономика
Рубль вернулся в топ-20 самых популярных мировых валют
Общество
Суд признал законным штраф для Booking.com в 1,3 млрд рублей
Мир
В Европарламенте назвали давлением новые санкции США против СП-2
Интернет
В Windows 10 и 11 нашли дающую права администратора уязвимость
Мир
Украина начала спецоперацию «Полесье» на границе с Белоруссией
Экономика
В «Газпроме» заявили об отсутствии платежа от Молдавии за газ
Мир
В Польше рассказали о попытках мигрантов штурмовать границу с Белоруссией
Общество
В России за сутки зафиксировано 33 558 случаев COVID-19

Суд признал законным штраф для Booking.com в 1,3 млрд рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Штраф в 1,3 млрд рублей сервису для бронирования отелей Booking.com, наложенный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, признан законным. Соответствующее решение Арбитражный суд Москвы вынес 24 ноября.

Пробить бронь: как штраф в 1,3 млрд рублей повлияет на работу Booking
В гостиничной отрасли решение ФАС поддержали, в самой компании собрались его обжаловать

Санкция наложена за навязывание отелям паритета цен.

В сентябре руководитель юридической практики компании «Интерцессия» Григорий Скрипилев рассказал «Известиям», что Booking.com в случае неуплаты штрафа может столкнуться с рядом проблем, в том числе с начислением пени. По его словам, отказ сервиса от оплаты штрафа может привлечь внимание налоговой службы, так как она может подключиться к делу из-за наличия просроченной и не взысканной задолженности.

В том же месяце Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление компании Booking.com B.V., требующей признать незаконным штраф в 1,3 млрд рублей, наложенный на нее ФАС за злоупотребление доминирующим положением на рынке гостиничных агрегаторов.

30 августа суд первой инстанции подтвердил законность выводов ФАС России, которая признала компанию нарушителем антимонопольного законодательства в связи с навязыванием отелям требования о паритете цен. Суд отклонил заявление голландской компании, просившей признать недействительными решение ФАС от 29 декабря 2020 года о признании Booking.com. B.V. нарушившей п. 3 ч.1 ст. 10 («Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением»).

26 августа ФАС наложила на Booking.com штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Как полагают в ФАС, компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей.

Условие о паритете цен закрепляет обязанность отелей поддерживать во всех каналах продаж такие же цены и такие же данные о наличии мест, какие они предоставляют агрегатору Booking.com. Под каналами продаж понимаются метапоисковики, туристические агентства, другие хранители информации, а также сайты самих отелей.

В итоге гостиницы не могли устанавливать цены ниже, чем на Booking.com.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021