Суд признал законным штраф для Booking.com в 1,3 млрд рублей

Штраф в 1,3 млрд рублей сервису для бронирования отелей Booking.com, наложенный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, признан законным. Соответствующее решение Арбитражный суд Москвы вынес 24 ноября.

Санкция наложена за навязывание отелям паритета цен.

В сентябре руководитель юридической практики компании «Интерцессия» Григорий Скрипилев рассказал «Известиям», что Booking.com в случае неуплаты штрафа может столкнуться с рядом проблем, в том числе с начислением пени. По его словам, отказ сервиса от оплаты штрафа может привлечь внимание налоговой службы, так как она может подключиться к делу из-за наличия просроченной и не взысканной задолженности.

В том же месяце Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление компании Booking.com B.V., требующей признать незаконным штраф в 1,3 млрд рублей, наложенный на нее ФАС за злоупотребление доминирующим положением на рынке гостиничных агрегаторов.

30 августа суд первой инстанции подтвердил законность выводов ФАС России, которая признала компанию нарушителем антимонопольного законодательства в связи с навязыванием отелям требования о паритете цен. Суд отклонил заявление голландской компании, просившей признать недействительными решение ФАС от 29 декабря 2020 года о признании Booking.com. B.V. нарушившей п. 3 ч.1 ст. 10 («Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением»).

26 августа ФАС наложила на Booking.com штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Как полагают в ФАС, компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей.

Условие о паритете цен закрепляет обязанность отелей поддерживать во всех каналах продаж такие же цены и такие же данные о наличии мест, какие они предоставляют агрегатору Booking.com. Под каналами продаж понимаются метапоисковики, туристические агентства, другие хранители информации, а также сайты самих отелей.

В итоге гостиницы не могли устанавливать цены ниже, чем на Booking.com.