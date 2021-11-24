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Японские ученые рассказали о пользе смеха для мозга

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Смех улучшает мыслительные способности человека, так как активизируют кровообращение в соответствующих разделах головного мозга. Об этом 24 ноября стало известно из исследования. опубликованного в газете «Иомиури».

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Отмечается, что опыт провели специалисты медицинского факультета японского Университета Кинки.

Так, в рамках эксперимента 25 женщинам и мужчинам в возрасте от 40 до 65 лет демонстрировали выступления известных в Японии комиков. Тесты показали, что после смеха у людей повышалась быстрота реакции, обострялись память и концентрация. Кроме того, участники исследования быстрее проводили вычисления в уме, более точно отвечали на вопросы по различным областям.

Такой эффект удалось достичь благодаря активированию кровообращения в лобных долях головного мозга в 2,7 раза.

17 ноября стало известно, что американские исследователи выяснили, что у бабушек, которые рассматривают фотографии внуков, активируются области мозга, связанные с эмоциональной эмпатией, что говорит о том, что женщины стараются понять чувства детей.

Авторы работы провели исследование, в котором приняли участие 50 бабушек по крайней мере с одним внуком или одной внучкой в возрасте от трех до 12 лет.

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