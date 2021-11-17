Ученые раскрыли чувства бабушек при просмотре фотографий внуков

Американские исследователи выяснили, что у бабушек, которые рассматривают фотографии внуков, активируются области мозга, связанные с эмоциональной эмпатией, что говорит о том, что женщины стараются понять чувства детей. Результаты эксперимента приведены в статье, опубликованной 17 ноября в журнале Proceedings of the Royal Society.

Авторы работы провели исследование, в котором приняли участие 50 бабушек по крайней мере с одним внуком или одной внучкой в возрасте от трех до 12 лет. Специалисты попросили участниц заполнить анкеты, где шла речь о количестве проведенного времени с детьми.

После чего ученые с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии изучили деятельность мозга бабушек в тот момент, когда они рассматривали фотографии внуков, а также их матерей и неизвестных им взрослых и детей. В результате исследователи выяснили, что у бабушек активировались области мозга, связанные с эмоциональной эмпатией.

Иными словами, пояснили специалисты, речь идет о способности переживать те же чувства и эмоции, что и другой человек. При этом, согласно приведенным данным, в момент, когда бабушки смотрят на снимки своих дочерей, у них больше активировались области мозга, связанные с когнитивной эмпатией — способностью понимать точку зрения другого человека.

«У маленьких детей, вероятно, развились черты, позволяющие манипулировать не только материнским мозгом, но и мозгом бабушек <...>. Наши результаты — еще одно свидетельство существования общей системы родительской заботы в мозге», — заключил ведущий автор работы, профессор Университета Эмори Джеймс Риллинг.

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