В Японии школьник погиб после нападения одноклассника с ножом

Ученик средней школы в японском городе Ятоми (префектура Айти), на которого с ножом напал школьник из параллельного класса, скончался от полученных ранений. Об этом 24 ноября сообщил телеканал NHK.

По его данным, 14-летний подросток получил удар ножом в живот. Перед этим, предположительно, между двумя школьниками произошла ссора.

Полиция задержала напавшего ученика и допрашивает его.

Ранее в тот же день сообщалось, что мужчина напал с ножом на сотрудников полиции в японском городе Тода, четверо пострадали. Получившие ранения правоохранители были госпитализированы, их жизни ничто не угрожает. Уточняется, что нападавший также нанес телесные повреждения ножом самому себе, сейчас мужчина находится в больнице. Обстоятельства инцидента выясняются.

До этого, 31 октября, мужчина напал с ножом на пассажиров поезда в городе Тефу (префектура Токио) на одной из линий железнодорожной компании Keio. Он признался, что подражал злодею и врагу Бэтмена из комиксов — Джокеру.