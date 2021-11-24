В Японии мужчина напал с ножом на полицейских

Мужчина напал с ножом на сотрудников полиции в японском городе Тода, четверо пострадали. Об этом 24 ноября сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел в ночь на среду. Получившие ранения правоохранители были госпитализированы, их жизни ничто не угрожает.

Уточняется, что нападавший также нанес телесные повреждения ножом самому себе, сейчас мужчина находится в больнице. Обстоятельства инцидента выясняются.

31 октября мужчина напал с ножом на пассажиров поезда в городе Тефу (префектура Токио) на одной из линий железнодорожной компании Keio. Он признался, что подражал злодею и врагу Бэтмена из комиксов — Джокеру.