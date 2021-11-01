Прямой эфир
Спорт
Валиева представила на Гран-при в Канаде показательный номер «Аватар»
Авто
Лихачей оштрафуют на 3 тыс. рублей за опасное вождение
Общество
Гинцбург заявил об отсутствии нареканий к «Спутнику V» у трижды привитых
Происшествия
Человек пострадал при пожаре в жилом доме на юго-востоке Москвы
Культура
Группа Limp Bizkit выпустила альбом впервые за 10 лет
Мир
На Украине обвинили Литву и Молдавию в предательстве из-за России
Мир
В мире ввели более 7 млрд доз вакцин от коронавируса
Общество
На МЦД-4 откроют еще три станции до конца 2021 года
Мир
В США пригрозили Украине гневом России из-за ситуации в Донбассе
Мир
Макрон обвинил премьера Австралии во лжи из-за договора о подлодках

Напавший на людей в Японии заявил о подражании Джокеру

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчина, который напал на людей в поезде в Японии, признался, что подражал злодею и врагу Бэтмена из комиксов — Джокеру. Об этом 1 ноября сообщило агентство Kyodo.

По словам Кёта Хаттори, он постарался одеться как Джокер, который в комиксах носит фиолетовый костюм. Кроме того, не последнюю роль в поступке мужчины сыграла сцена из фильма «Джокер», где главный герой совершает нападение в поезде. За два часа до нападения он побывал в районе Сибуя, где до пандемии широко отмечался Хэллоуин.

Также Хаттори заявил, что «выбрал экспресс, так как там много людей, у него большие интервалы между станциями, которые затруднят бегство людей, длительное время следования». Также он выразил сожаление, что «никого не убил».

Ранее он заявлял, что хотел убить нескольких человек, чтобы его приговорили к смертной казни, пишет Life.Ru.

Нападение произошло в воскресенье, 31 октября, в городе Тёфу (префектура Токио), отмечает RT.

Полиция арестовала молодого человека, который, как сообщалось, размахивал ножом в поезде железнодорожной компании Keio в столичном регионе Японии, а после этого разлил горючую жидкость и поджег ее, сообщает телеканал «Звезда». Кроме того, поступили сообщения, что в вагоне распрыскали соляную кислоту, из-за чего загорелись несколько сидений, уточняет сайт kp.ru.

По последним данным, в результате инцидента пострадали не менее 17 человек, отмечает телеканал «360». Один из них — пожилой мужчина — в настоящее время находится без сознания.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021