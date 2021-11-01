Напавший на людей в Японии заявил о подражании Джокеру

Мужчина, который напал на людей в поезде в Японии, признался, что подражал злодею и врагу Бэтмена из комиксов — Джокеру. Об этом 1 ноября сообщило агентство Kyodo.

По словам Кёта Хаттори, он постарался одеться как Джокер, который в комиксах носит фиолетовый костюм. Кроме того, не последнюю роль в поступке мужчины сыграла сцена из фильма «Джокер», где главный герой совершает нападение в поезде. За два часа до нападения он побывал в районе Сибуя, где до пандемии широко отмечался Хэллоуин.

Также Хаттори заявил, что «выбрал экспресс, так как там много людей, у него большие интервалы между станциями, которые затруднят бегство людей, длительное время следования». Также он выразил сожаление, что «никого не убил».

Ранее он заявлял, что хотел убить нескольких человек, чтобы его приговорили к смертной казни, пишет Life.Ru.

Нападение произошло в воскресенье, 31 октября, в городе Тёфу (префектура Токио), отмечает RT.

Полиция арестовала молодого человека, который, как сообщалось, размахивал ножом в поезде железнодорожной компании Keio в столичном регионе Японии, а после этого разлил горючую жидкость и поджег ее, сообщает телеканал «Звезда». Кроме того, поступили сообщения, что в вагоне распрыскали соляную кислоту, из-за чего загорелись несколько сидений, уточняет сайт kp.ru.

По последним данным, в результате инцидента пострадали не менее 17 человек, отмечает телеканал «360». Один из них — пожилой мужчина — в настоящее время находится без сознания.