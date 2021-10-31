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Не менее 15 человек пострадали при нападении с ножом в поезде в Токио

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По меньшей мере 15 человек получили ранения в результате нападения мужчины с ножом в поезде метро линии Кейо на западе Токио. Об этом 31 октября сообщило на своем сайте Kyodo News.

Инцидент произошло около 20:00 по местному времени (14:00 мск). Нападавший был арестован полицейскими. Как уточняется, один из пострадавших находится без сознания.

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Правоохранители изучают информацию очевидцев о распространении соляной кислоты в вагонах. Кроме того, в поезде возникло задымление. По предварительной версии, злоумышленник после атаки разлил горючую жидкость и поджег ее.

В Сети появились первые кадры с места происшествия. На записи люди выбираются из вагонов через окна, двери при этом остаются закрытыми. Пользователи полагают, что произошедшее может быть терактом.

6 августа мужчина напал с ножом на пассажиров поезда в Токио, после чего скрылся. Тогда пострадали два пассажира.

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