Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Армия
Минобороны сформирует две роты БМПТ «Терминатор» в 90-й танковой дивизии
Общество
Производители детских товаров хотят использовать вторсырье
Экономика
Аналитики прогнозируют уровень инфляции выше 8% к концу года
Интернет
Для Apple могут открыть доступ к новым частотам в России
Общество
Путин обсудит с правительством обеспечение уровня зарплат бюджетников
Авто
Машины с пробегом впервые обогнали новые по спросу на кредиты
Общество
Вильфанд пообещал москвичам потепление в ближайшие дни
Мир
Климкин рассказал о подготовке «адских санкций» для «сдерживания» РФ
Спорт
«Зенит» сыграл вничью с «Мальме» и упустил шансы на выход в плей-офф ЛЧ
Общество
Музыканты оценили признание песни группы «Порнофильмы» экстремистской

Аналитики прогнозируют уровень инфляции выше 8% к концу года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инфляция к концу 2021 года составит 8,04%, следует из консенсус-прогноза, составленного «Известиями» на базе опроса аналитиков ведущих финансовых организаций и институтов.

Что-нибудь получится: какой будет итоговая инфляция в этом году
Эксперты назвали прогноз Минэкономразвития крайне маловероятным

Наибольшую инфляцию спрогнозировали в НКР, Газпромбанке и РСХБ. По итогам года в России ожидается рост индекса потребительских цен на уровне 8,2-8,3%, оценил старший управляющий директор НКР Александр Проклов. Он подчеркнул: октябрьское увеличение стоимости товаров и услуг близко к пиковым показателям, однако в декабре цифры могут снова неприятно удивить, поскольку скачки в предпраздничный период рискуют оказаться существенными.

По пессимистичному прогнозу, уровень инфляции по итогам года составит 8,2-8,25%, по базовому — 8,05-8,1%, по оптимистичному — 7,64%, поделился начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала «Россельхозбанка» Александр Фетисов. Главными факторами усиления инфляции станут увеличение стоимости сырья и продовольствия, а также слабый рубль на фоне обострения геополитической ситуации, подчеркнули аналитики.

Рост цен на уровне 8-8,1% по итогам нынешнего года предрекают в «Совкомбанке» и АКРА. На наименьший показатель рассчитывают в ВТБ и ПСБ. К концу 2021-го инфляция окажется в диапазоне 7,8-8%, уверен старший экономист «ВТБ Капитал» по России и СНГ Александр Исаков. Главный аналитик ПСБ Денис Попов полагает, что цены вырастут на 7,8% в годовом выражении. Свой прогноз он объяснил тем, что пик инфляции был пройден в октябре.

В ЦБ «Известиям» отметили, что ситуация с инфляцией по-прежнему характеризуется повышенной неопределенностью. Согласно обновленному прогнозу регулятора, инфляция в России в конце года будет находиться в районе 7,4–7,9%. По оценкам Минэка, этот показатель составит 7,4%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ценный подарок: инфляция в России в конце 2021 года превысит 8%

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021