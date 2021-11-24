Аналитики прогнозируют уровень инфляции выше 8% к концу года

Инфляция к концу 2021 года составит 8,04%, следует из консенсус-прогноза, составленного «Известиями» на базе опроса аналитиков ведущих финансовых организаций и институтов.

Наибольшую инфляцию спрогнозировали в НКР, Газпромбанке и РСХБ. По итогам года в России ожидается рост индекса потребительских цен на уровне 8,2-8,3%, оценил старший управляющий директор НКР Александр Проклов. Он подчеркнул: октябрьское увеличение стоимости товаров и услуг близко к пиковым показателям, однако в декабре цифры могут снова неприятно удивить, поскольку скачки в предпраздничный период рискуют оказаться существенными.

По пессимистичному прогнозу, уровень инфляции по итогам года составит 8,2-8,25%, по базовому — 8,05-8,1%, по оптимистичному — 7,64%, поделился начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала «Россельхозбанка» Александр Фетисов. Главными факторами усиления инфляции станут увеличение стоимости сырья и продовольствия, а также слабый рубль на фоне обострения геополитической ситуации, подчеркнули аналитики.

Рост цен на уровне 8-8,1% по итогам нынешнего года предрекают в «Совкомбанке» и АКРА. На наименьший показатель рассчитывают в ВТБ и ПСБ. К концу 2021-го инфляция окажется в диапазоне 7,8-8%, уверен старший экономист «ВТБ Капитал» по России и СНГ Александр Исаков. Главный аналитик ПСБ Денис Попов полагает, что цены вырастут на 7,8% в годовом выражении. Свой прогноз он объяснил тем, что пик инфляции был пройден в октябре.

В ЦБ «Известиям» отметили, что ситуация с инфляцией по-прежнему характеризуется повышенной неопределенностью. Согласно обновленному прогнозу регулятора, инфляция в России в конце года будет находиться в районе 7,4–7,9%. По оценкам Минэка, этот показатель составит 7,4%.

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Ценный подарок: инфляция в России в конце 2021 года превысит 8%