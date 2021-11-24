На заседании ГКРЧ, намеченном на конец ноября, может быть рассмотрен вопрос о повышении допустимой мощности в диапазоне 6 ГГц для применения технологии UWB (Ultra-Wide Band, беспроводная технология связи) в устройствах малого радиуса действия. Это следует из материалов комиссии, с которыми ознакомились «Известия».

Заявку подало российское представительство корпорации «Эппл Рус». Чтобы удовлетворить ее, ГКРЧ может изменить собственное решение от 2007 года, подняв допустимую мощность излучения таких устройств, объяснил «Известиям» источник на рынке связи.

Это нужно для запуска в России технологии UWB, реализованной в iPhone 11, 12 и 13. В них инсталлированы фирменные чипы Apple U1, рассказал собеседник «Известий», а также сотрудник компании-партнера нескольких производителей электроники.

Профильные ведомства, включая силовые, дали положительные заключения на повышение мощности на указанных частотах по заявке «Эппл Рус», следует из материалов ГКРЧ.

Через UWB данные между мобильными устройствами можно передавать быстрее, чем через привычный Bluetooth. Но на практике технологию чаще применяют для определения местоположения людей и предметов в непосредственной близости. Профессионалы, например пожарные и спасатели, используют ее для локального геопозиционирования.

Простые пользователи могут применять UWB для поиска пропавших вещей, к которым прикреплены электронные метки.

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Связующее оно: для Apple могут открыть доступ к новым частотам в России