Спрос на билеты в Израиль резко вырос после новостей о признании «Спутника V»

Спрос на билеты в Израиль вырос на 341,5% после сообщений о признании «Спутник V» для въезда туристов. Об этом «Известиям» заявили в сервисе поиска билетов «Авиасейлс».

«Если сравнивать спрос на билеты в Израиль после первых новостей о признании «Спутника» (с 27 октября по 23 ноября) с поисками месяцем ранее (27 сентября-26 октября), вылет в декабре, разница впечатляющая: с 27 октября по 23 ноября билеты в Израиль искали на 341,57% больше», — уточнили в пресс-службе сервиса.

В АТОР «Известиям» заявили, что ждут решения оперштаба РФ о восстановлении регулярного пассажирского авиасообщения с Израилем. Ожидается, что страна откроется для привитых «Спутником V» россиян уже 1 декабря. С момента второй прививки должно пройти не более шести месяцев.

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Русская тройка: Израиль обсуждает с РФ признание сертификатов «Лайта»