Израиль и РФ обсуждают признание сертификатов «Спутника Лайт» для туристов

Израиль обсуждает с Россией признание сертификатов «Спутника Лайт» для въезда туристов. Об этом «Известиям» заявил посол еврейского государства в РФ Александр Бен Цви.

«Этот вопрос, вопрос признания «Спутника Лайт», мы обсуждаем, на повестке дня стоит всё, — уточнил дипломат. — Всё это обсуждается, но главная тема — это «Спутник V», поскольку большая часть населения России привита им».

По словам посла Израиля, на данный момент министерства здравоохранения и туризма обеих стран обсуждают технические вопросы — как «обеспечить проверки, чтобы люди могли приезжать, но при этом не представляли угрозу ни себе, ни населению в Израиле».

По текущим планам израильского минтуризма, въехать в страну смогут только те, кто получил второй компонент «Спутника V» не более шести месяцев назад. Однако о въезде тех, кто по прошествии полугода ревакцинировался однокомпонентным «Спутником Лайт», в рекомендациях минтуризма Израиля пока ни слова.

Ожидается, что страна откроется для привитых «Спутником V» россиян уже 1 декабря.

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Русская тройка: Израиль обсуждает с РФ признание сертификатов «Лайта»