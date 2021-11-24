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Музыканты оценили признание песни группы «Порнофильмы» экстремистской

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Российские музыканты прокомментировали информацию о том, что Минюст признал песню «Нищих Убивай!» группы «Порнофильмы» экстремистской.

Так, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в беседе с телеканалом РЕН ТВ рассказал, что члены панк-группы и ее поклонники ничего не понимают в жизни и не разбираются в политике.

Рокер довольно негативно отозвался о коллективе, однако призыва к экстремизму в песне Самойлов не увидел.

«В этой песне я не вижу призыва убивать нищих. Эти дети поют, как бы, от лица российской власти, считая, что она взяла своим лозунгом эту метафору. Это большое заблуждение, конечно», — отметил Самойлов.

При этом основатель группы «ПилОт» Илья Кнабенгоф считает, что эта песня близка по содержанию к экстремистской.

«Песня является классическим примером сатиры, если бы не одно обстоятельство, которое делает ее очень близкой к экстремистскому материалу. Это переход на личности. Они реально перегнули палку», — отметил музыкант.

По его мнению, если бы в композиции не упоминались фамилия президента России Владимира Путина, то ее можно было отнести к сатире.

23 ноября песню российской панк-группы «Порнофильмы» под названием «Нищих убивай» Минюст внес в список экстремистских материалов. Соответствующее решение два месяца назад принял Дзержинский районный суд Волгограда.

По словам менеджера коллектива Александра Русакова, самих музыкантов о решении заранее не уведомляли. Он также подчеркнул, что песня является кавером на песню Kill the Poor американской рок-группы Dead Kennedys.

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