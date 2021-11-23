Минюст признал песню группы «Порнофильмы» экстремистской

Песню российской панк-группы «Порнофильмы» под названием «Нищих Убивай!» внесли в список экстремистских материалов, обновленный 23 ноября на сайте Минюста России.

Песню внесли в список запрещенных на территории страны материалов по решению Дзержинского районного суда Волгограда 23 сентября текущего года.

«Для нас это было неожиданностью. Узнали об этом сегодня от журналистов. Сейчас обсуждаем с юристами, как дальше быть», — рассказал РЕН ТВ гитарист и менеджер группы Александр Русаков.

По словам менеджера группы, самих музыкантов о решении заранее не уведомляли. По словам Русакова, песня «Нищих убивай» является кавером на песню Kill the Poor американской рок-группы Dead Kennedys.

9 ноября Министерство юстиции РФ внесло в список экстремистских материалов документальный фильм «Тайное и явное. Цели деяния сионистов», снятый в 1973 году.

Отмечается, что лента была включена в данный реестр по решению Сыктывкарского городского суда от 5 июля 2021 года.

Фильм был создан на Центральной киностудии документальных фильмов. Однако картина считается псевдодокументальной. В ней показана антисионистская точка зрения, которая преобладала в идеологии СССР. В широкий прокат картина не вышла.