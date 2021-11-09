Минюст включил в список экстремистских материалов советский фильм 1973 года

Министерство юстиции РФ внесло в список экстремистских материалов документальный фильм «Тайное и явное. Цели деяния сионистов», снятый в 1973 году. Об этом 8 ноября ведомство сообщило на своем сайте.

В сообщении Минюста уточняется, что лента включена в данный реестр по решению Сыктывкарского городского суда от 5 июля 2021 года.

Фильм был создан на Центральной киностудии документальных фильмов. Однако картина считается псевдодокументальной. В ней показана антисионистская точка зрения, которая преобладала в идеологии СССР. В широкий прокат картина не вышла.

Отмечается, что черно-белый фильм длится 88 минут.

1 октября Минюст включил две организации сайентологов в перечень нежелательных в РФ.Так, в список были включены Всемирный институт сайентологических предприятий и организация «Библиотека Рона Хаббарда». Отмечается, что соответствующее решение Генеральной прокуратуры было принято 24 сентября.

Дианетика (сайентология) — религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Рональдом Хаббардом. Научная общественность не признала его наукой. В России часть сайентологических материалов признана экстремистской и занесена в федеральный список экстремистских материалов.