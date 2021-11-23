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Глава Алтайского края прокомментировал ситуацию с отоплением в Яровом

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В городе Яровое в Алтайском крае сформирована команда для преодоления кризисной ситуации, возникшей после начала отопительного сезона. Об этом губернатор Виктор Томенко заявил в ходе прямой линии 23 ноября.

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К главе региона с просьбой помочь нормализовать работу местной ТЭЦ обратилась жительница города. Томенко напомнил, что с этим энергообъектом уже давно возникают проблемы, собственники брали на себя ответственность нормально эксплуатировать ТЭЦ, но обязательств не выполнили.

«Со станцией этой происходили некоторые метаморфозы, то она была муниципальной, то частной, то опять муниципальной, то опять частной», — цитирует губернатора altapress.ru.

Два года назад отопительный период в Яровом прошел в ручном режиме при участии краевых властей. Ситуацию тогда удалось нормализовать. При использовании проектного топлива можно было бы продолжить эксплуатировать ТЭЦ и думать о перспективах, но в этом отношении подготовку к зиме 2021–2022 «упустили», подчеркнул глава региона.

С началом нынешнего отопительного сезона станция начала работу на непроектном топливе. В ситуации будут разбираться правоохранительные органы, заявил Томенко.

Для прохождения отопительного сезона сформирована специальная команда, которая, как полагает губернатор, «сможет преодолеть кризисную ситуацию». Зимний период в Яровом вновь будет проходить в ручном режиме.

В ноябре 2019 года в Яровом возникли серьезные проблемы с теплоснабжением. Причинами стали аварии на ТЭЦ и практически полное отсутствие топлива. В городе был введен режим ЧС, скорость доставки угля из Кузбасса тогда увеличили в три раза. В декабре городу выделили дополнительные средства на закупку топлива и прохождение отопительного сезона.

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