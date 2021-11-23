Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Стихийные акции протеста прошли в Турции после обвала курса лиры
Мир
ABBA и Билли Айлиш номинировали на премию «Грэмми» за лучшую запись
Мир
Очереди из фур образовались на границах Белоруссии с Польшей и Литвой
Общество
Ученые с задержанного судна «Академик Иоффе» вернутся в Россию 24 ноября
Происшествия
Движение перекрыли на съезде с Волгоградского проспекта на МКАД из-за ДТП
Армия
Путин внес на ратификацию в ГД договор о единой системе ПВО с Таджикистаном
Общество
Минюст признал песню группы «Порнофильмы» экстремистской
Мир
Таджикистан введет односторонний безвизовый режим для 52 стран
Политика
Главы генштабов РФ и США обсудили международную безопасность
Мир
На Украине заявили о начале веерных отключений электричества

Глава AIBA Кремлёв заявил о желании создать в «Сириусе» академию бокса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международная академия бокса, в которой будут работать специалисты узкого профиля, может открыться в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщил журналистам президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлёв.

«Бокс — это самый сложный вид спорта и самый уникальный. Здесь, конечно, боксеры не смогут работать, должны быть узкие специалисты. Не может быть массажист или врач, который обслуживает другие виды спорта, работать с боксом. Здесь, в «Сириусе», мы хотим сделать отдельную академию, чтобы она стала международной и работала для боксеров», — заявил Кремлёв.

Ранее в этот день в рамках своего визита в Россию президент Палестины Махмуд Аббас провел встречу с Умаром Кремлёвым в городе Сочи. Целью встречи стало обсуждение развития бокса в Палестине, а также передача спортивного оборудования и одежды боксерам Палестины.

«Олимпийский медиацентр переоборудуют в огромную генетическую лабораторию»
Директор Научного центра генетики и наук о жизни Евгений Рогаев — о строительстве нового корпуса университета «Сириус» и прорывных направлениях исследований

В тот же день премьер-министр России Михаил Мишустин назначил вице-премьера Дмитрия Чернышенко куратором по взаимодействию с органами власти федеральной территории «Сириус» и фонда «Талант и успех».

Назначение прокомментировал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. По его словам, опыт и полная погруженность Чернышенко в темы науки и образования дадут синергетический импульс и ускоренное развитие «Сириусу».

В декабре 2020 года Совет Федерации одобрил закон о федеральной территории «Сириус». «Сириус» стал новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным, с собственным бюджетом и имуществом. Государственный и муниципальный контроль на территории осуществляется в соответствии с федеральными законами и другими нормативно-правовыми актами РФ.

Федеральная территория проходит на Черноморском побережье Имеретинской бухты в Сочи до абхазской границы.

У «Сириуса» собственный бюджет, имущество и имущественные права, в том числе передаваемые территории Россией, Краснодарским краем, муниципальным образованием «Городской округ город-курорт Сочи».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021