Глава AIBA Кремлёв заявил о желании создать в «Сириусе» академию бокса

Международная академия бокса, в которой будут работать специалисты узкого профиля, может открыться в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщил журналистам президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлёв.

«Бокс — это самый сложный вид спорта и самый уникальный. Здесь, конечно, боксеры не смогут работать, должны быть узкие специалисты. Не может быть массажист или врач, который обслуживает другие виды спорта, работать с боксом. Здесь, в «Сириусе», мы хотим сделать отдельную академию, чтобы она стала международной и работала для боксеров», — заявил Кремлёв.

Ранее в этот день в рамках своего визита в Россию президент Палестины Махмуд Аббас провел встречу с Умаром Кремлёвым в городе Сочи. Целью встречи стало обсуждение развития бокса в Палестине, а также передача спортивного оборудования и одежды боксерам Палестины.

В тот же день премьер-министр России Михаил Мишустин назначил вице-премьера Дмитрия Чернышенко куратором по взаимодействию с органами власти федеральной территории «Сириус» и фонда «Талант и успех».

Назначение прокомментировал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. По его словам, опыт и полная погруженность Чернышенко в темы науки и образования дадут синергетический импульс и ускоренное развитие «Сириусу».

В декабре 2020 года Совет Федерации одобрил закон о федеральной территории «Сириус». «Сириус» стал новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным, с собственным бюджетом и имуществом. Государственный и муниципальный контроль на территории осуществляется в соответствии с федеральными законами и другими нормативно-правовыми актами РФ.

Федеральная территория проходит на Черноморском побережье Имеретинской бухты в Сочи до абхазской границы.

У «Сириуса» собственный бюджет, имущество и имущественные права, в том числе передаваемые территории Россией, Краснодарским краем, муниципальным образованием «Городской округ город-курорт Сочи».