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Вице-премьер Чернышенко будет курировать образовательный центр «Сириус»
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Вице-премьер Чернышенко будет курировать образовательный центр «Сириус»

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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назначен куратором по взаимодействию с органами власти федеральной территории «Сириус» и фонда «Талант и успех». Соответствующее решение 19 ноября принял премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Великая страна развернулась благодаря науке и технологиям»
Президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук — об интересе молодежи к науке, переходе к природоподобным технологиям и появлении новых великих ученых

Назначение прокомментировал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Он отметил, что с 2015 года молодые специалисты института проводят мастер-классы и лекции, посвященные, в частности, нейротехнологиям, в рамках образовательной программы «Большие вызовы» в «Сириусе».

«Нет сомнений, что энергия, опыт и полная погруженность Дмитрия Николаевича в темы науки и образования дадут синергетический импульс и ускоренное развитие «Сириусу» и теме поддержки талантливых ребят в нашей стране в целом», — добавил Ковальчук.

Дмитрий Чернышенко, отвечающий в российском кабмине за науку и образование, также будет курировать АНО «Национальные приоритеты». Организация была создана для координации коммуникационной работы по национальным проектам.

Ранее в этот день стало известно, что в рамках расширения обязанностей своих заместителей Михаил Мишустин, в частности, дал новые поручения первому вице-премьеру Андрею Белоусову и руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко.

По поручению главы правительства Андрей Белоусов будет заниматься вопросами адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу. Стало известно, что план действий должен быть внесен в правительство 15 декабря.

Также уточнялось, что Мишустин поручил Дмитрию Григоренко совершенствовать структуры госаппарата, а также госкомпаний, организаций и НКО с государственным участием.

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