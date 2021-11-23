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Глава AIBA Кремлев встретился в Сочи с президентом Палестины Аббасом

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Во вторник, 23 ноября, в рамках своего визита в Россию президент Палестины Махмуд Аббас провел встречу с президентом Международной Ассоциации Бокса (AIBA) Умаром Кремлевым в городе Сочи.

Целью встречи стало обсуждение развития бокса в Палестине, а также передача спортивного оборудования и одежды боксерам Палестины.

«Мы обсудили с ним (Махмудом Аббасом. — Ред.) программу развития бокса в школах, институтах, говорили о создании академии бокса, чтобы больше детей с улиц собрать и они бы занимались спортом и продвигали свою страну. Мы обсудили предоставление помещения, места, где будет создана эта академия бокса, где можно будет развивать бокс и привлекать спортсменов. Это будет в Палестине», — рассказал Кремлев.

Умар Кремлев в течение года является главой Международной Ассоциации Бокса. Главная задача, которую он ставит перед собой на этом посту — восстановление имиджа Ассоциации и решение ряда серьезных проблем, которые оставило после себя предыдущее руководство. За это время был решен финансовый вопрос, закрыты все долги. Проводится ряд реформ по судейству, управлению, спортивной части. Г-н Кремлев большое внимание уделяет общению и поддержке национальных федераций, встречаясь с их представителями по всему миру.

Ранее во вторник в Сочи состоялась встреча президентов России и Палестины. Владимир Путин на переговорах с Махмудом Аббасом указал на важность регулярных встреч лидеров и поддержания отношений стран, отметил необходимость обмена мнениями по ситуации на Ближнем Востоке.

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