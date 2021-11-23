Российская семья застряла на яхте в Тихом океане из-за COVID-19

Российская семья дрейфует на яхте в Тихом океане. Путешественники угодили в полосу штиля, их шхуну сносит течением. Рядом проходят грозовые фронты с электрическими разрядами. Лодку периодически обесточивают для защиты от молний. Последний раз яхтсмены выходили на связь 21 ноября. Сын известного путешественника Оскар Конюхов предполагает, что за время пути у семьи могли закончиться запасы провизии. По словам младшего Конюхова, семья застряла в океане из-за ковидных ограничений. Клочковым не дают зайти в порт, чтобы пополнить запасы продуктов. Сами яхтсмены не сообщали о подобных проблемах. Российская семья завершает кругосветное путешествие. Андрей и Марина Клочковы вместе с дочерьми в пути уже три года. Экспедиция проложена через все южные мысы Земли и Антарктиду, сообщает телеканал «Известия». Пройти столь сложный маршрут с детьми отважились немногие путешественники. Во время пандемии семья задержалась на год в Австралии. Чтобы закольцевать свой путь, Клочковым остается около 300 морских миль.

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