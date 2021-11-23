Бывший муж погибшей в ДТП с участием Собчак потребовал с телеведущей $2 млн

Антон Тарасов, бывший муж погибшей при ДТП с участием телеведущей Ксении Собчак, заявил о намерении требовать с артистки компенсацию в размере $2 млн.

После личной встречи с телеведущей мужчина заявил, что она обманывает, рассказывая о деталях произошедшего.

«Я встречался с Собчак. Хотел выяснить ее роль в аварии, кого она наняла и так далее. Спросил у нее, имеет ли она отношение к адвокату водителя «Майбаха», она сказала: «Нет». Хотя я знал, что — да. То есть я столкнулся с полнейшей беспринципностью, с враньем», — подчеркнул он в беседе с «КП-Новосибирск».

Как отметил Тарасов, Собчак также солгала о помощи пострадавшим и о том, что она получила травмы в результате аварии.

«Вот она сидит в ошейнике передо мной. Якобы пострадала. И это тоже неправда. Никак она не пострадала — ехала на бронированной машине. А чем она помогает-то?» — указал он.

Он уточнил, что телеведущая предлагала оплатить работу психолога для его дочери, а также устроить ребенка в хорошую школу. Однако Тарасов отказался от такой помощи, потребовав компенсацию в размере $2 млн.

«То, что у меня внутри, стоит намного дороже. И что у моего ребенка внутри и у бабушки моей дочки… Вы убили мать моей дочери! Это мне никакие деньги не компенсируют! После этого адвокат и Ксения испарились», — заключил бывший муж погибшей.

Авария с участием машины, в которой была Собчак, произошла в Сочи 9 октября. Водитель арендованного Mercedes выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Volkswagen, который в результате удара отлетел в микроавтобус.

В результате происшествия погибла одна женщина. Ее похоронили 14 октября. Еще два человека были госпитализированы.

Водитель Mercedes Олег Цой признал вину, его поместили под домашним арест. Телеведущая, которая стала свидетелем по данному делу, дала показания следователям.