Путин поручил привлечь крупные компании к поддержке сборной WorldSkills

Президент России Владимир Путин 23 ноября поручил кабмину подготовить предложения по привлечению крупнейших российских компаний к поддержке национальной сборной в подготовке к чемпионату по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, который пройдет в 2022 году в Китае.

«Правительству Российской Федерации представить предложения о мерах по привлечению крупнейших российских компаний для оказания поддержки национальной сборной Российской Федерации по профессиональному мастерству при подготовке к 46-му мировому чемпионату по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Шанхае (Китай), который состоится с 12 по 17 октября 2022 года», — говорится в поручении главы государства по итогам его совещания с правительством.

Также Путин дал указание со следующего года привлекать Агентство развития профессионального мастерства к профессиональной подготовке и переподготовке кадров для обеспечения занятости молодежи.

«Минтруду России обеспечить начиная с 2022 года участие автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» в реализации программ профессиональной подготовки и переподготовки кадров в целях обеспечения занятости молодежи», — говорится в поручении.

3 сентября российский лидер предложил провести чемпионат WorldSkills в Хабаровске в 2023 году. По его словам, это придаст стимул развитию среднего и высшего профессионального образования на Дальнем Востоке.

WorldSkills — это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа профессионального мастерства и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и стандартов. Раз в два года одна из 84 стран-участниц движения проводит мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills. В 2019 году он прошел в Казани. Также с 2012 года Россия провела более 500 региональных, корпоративных, вузовских и национальных чемпионатов по стандартам движения.